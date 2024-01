‘Brioche appesa’. Torna l’idea al Love Cafè

Prosegue l’iniziativa a scopo benefico del ‘Love Cafe’ di via Eugenio Bertini 84, iniziata già durante il periodo natalizio. ‘Brioche appesa’, questo il nome del progetto, che consiste nell’appendere appunto alla porta esterna del locale un sacchetto, contenente il cibo invenduto durante la giornata, con su scritto ‘prendi se ne hai bisogno’. Giuseppe Scavone, titolare del ‘Love Cafe’ , sottolinea l’importanza del messaggio di solidarietà dietro il suo gesto: "Ho iniziato già diverso tempo fa attraverso il servizio di ‘Too Good To Go’, ma a lungo andare ho preferito continuare in autonomia perché il mio scopo è puramente di beneficenza e non legato al business. Alla sera, nel caso rimanessero cornetti o altri prodotti del genere, li appendo in una busta fuori dal locale. La domanda – prosegue Scavone – potrebbe sorgere spontanea: come faccio a sapere se chi le prende ne ha effettivamente bisogno? Su questo non mi faccio problemi, a me interessa il messaggio che mando, che ripeto, non è a scopo pubblicitario". Un semplice gesto quello del ‘Love Cafe’ che vuole mandare un messaggio alla comunità e funziona a livello pratico, come sottolinea ancora Scavone: "Poche volte ho ritrovato il sacchetto pieno, la maggior parte delle volte viene preso tutto. Capita ovviamente anche che non resti nulla da appendere fuori. Una forma di beneficenza che vorremmo anche noi condividere e non si sa mai che l’idea possa poi essere raccolta anche da altri commercianti".