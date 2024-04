Brividi: terzo infortunio in 4 anni. Oggi si opera. L’ansia del padre

Galeotto fu il motocross. E non per la prima volta: ma questa, sicuramente, è la botta più pesante di tutte. Andrea Dovizioso è stato campione del mondo delle due ruote – ma su pista e con la 125 – e più volte secondo nel MotoMondiale. Ma è ben nota la passione per le piste sterrate (al posto da essere diventato il gestore di una, nel Faentino), condita purtroppo negli anni da diversi infortuni.

"Non sono riuscito a sentirlo al telefono – spiega il padre Antonio Dovizioso, di ritorno dall’Abruzzo – per il trauma cranico hanno preferito tenerlo a riposo assoluto. Però si è rotto la clavicola e il polso sinistri e dopo la notte a Careggi andrà a Sassuolo per essere operato dal professor Giuseppe Porcellini, lo stesso che lo aveva avuto in cura in occasione delle precedenti fratture". Porcellini, peraltro forlivese, da inizio gennaio è il nuovo direttore della struttura complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale emiliano, nonché il direttore della Scuola di Specializzazione di Ortopedia presso l’università di Modena e Reggio Emilia.

Dovizioso non è nuovo a questi infortuni, seguendo la sua passione per il motocross, ereditata dal padre. Questa, tra l’altro, lo ha portato ad acquisire la gestione – per 20 anni – della pista faentina dei Monti Coralli, ora denominata 04 Park Monti Coralli (04 è il numero che lo identificava quando correva). Proprio sui saliscendi del toboga manfredo, Andrea Dovizioso si è rotto la clavicola, cadendo nel giugno 2020, prima che ricominciasse il MotoMondiale fermato quell’anno dal Covid, in una gara che stava utilizzando per mantenersi allenato. In quell’occasione, Dovizioso fu anche operato alla clavicola a Baggiovara, l’ospedale universitario di Modena: gli furono inserite sei viti nella clavicola fratturata. Il bis due anni dopo, nel dicembre 2022, anche in questo caso durante una seduta di allenamento sulla terra del crossodromo ‘Guido Catini’ di Ponzano di Fermo, nelle Marche: un’altra brutta caduta nella quale ha rimediato la frattura scomposta del polso destro che poi gli è stato operato.

Ugo Bentivogli