Brn: "Il nuovo polo avicolo ci preoccupa"

Alle preoccupazioni sollevate dai residenti della zona di San Leonardo sull’insediamento del nuovo polo logistico-produttivo avicolo denominato Alppaca, si aggiunge ora anche la voce dell’azienda Brn, che da pochi mesi ha inaugurato il Bnr Village a ridosso della tangenziale di Forlimpopoli. Il progetto di insediamento è stato presentato dalla Gesco riconducibile, come è emerso nell’assemblea pubblica della scorsa settimana, al Gruppo Amadori. Un’area di 250mila metri quadrati, destinata da tempo a insediamento produttivo, che fiancheggia lo scalo merci di Villa Selva su cui dovrebbe sorgere uno stabilimento di 65.000 metri quadrati.

I fratelli Marco e Gianluca Bernardi, titolari di Brn, si dicono preoccupati dall’impatto "odorigeno che lo stabilimento potrebbe avere sull’intera area circostante – scrivono in una nota stampa –: il Brn Village è stato creato per offrire alla comunità uno spazio verde aperto al pubblico in cui benessere, sport e vita sana siano protagonisti". Ricordano come, oltre ai visitatori che accedono al parco, al Villaggio vengano pianificate attività di educazione stradale, di educazione alla salute e all’alimentazione che coinvolgono un grande numero di bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di tutta la provincia.

"La costruzione di uno stabilimento produttivo di quelle dimensioni – continuano i due titolari di Brn Srl – a poche centinaia di metri dal parco solleva numerose preoccupazioni perché è nostra assoluta priorità quella di preservare la salute e il benessere di visitatori e ragazzi che frequentano il Brn Village". All’assemblea pubblica i bernardi erano presenti e condividono i timori emersi, come l’erosione del suolo, "in quanto il sito cementifica un’ulteriore superficie naturale di oltre 140.000 metri quadrati", e per la qualità dell’aria, dato che si "prevede la realizzazione di un polo produttivo potenzialmente devastante per la qualità dell’aria della zona". Infine la preoccupazione per l’aumento del traffico.

La richiesta dei due imprenditori è rivolta all’amministrazione comunale affinché "si impegni al fine di preservare la qualità della vita dei residenti della zona, delle aree limitrofe, dei ciclisti e dei visitatori del Brn Village, fornendo ai cittadini tutte le risposte alle domande che ad oggi rimangono inascoltate".

Chiamata in causa dalla presa di posizione dei Bernardi, la sindaca di Forlimpopoli, Milena Garavini, ha voluto così rispondere. "Mi fa specie che imprenditori che sanno bene cosa significhi portare avanti progetti così complessi chiedano informazioni in questo modo. Noi siamo sempre disponibili a fornire tutte le risposte richieste. Gesco sta portando avanti l’iter di approvazione insieme a tutti gli enti preposti, tra cui il Comune di Forlimpopoli. Il mio ufficio è aperto a tutti coloro che vogliano approfondire la questione, com’è sempre stato".