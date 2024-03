Bruno Bentivogli torna in libertà. Arresti annullati dal tribunale

Annullata dal Tribunale del Riesame di Trento l’ordinanza di arresti domiciliari contro Bruno Bentivogli, di Meldola, 68 anni, ex campione di rally, finito ai domiciliari il primo marzo scorso per un provvedimento di custodia cautelare relativa a un’inchiesta che ipotizzava l’associazione per delinquere finalizzata ai delitti contro il patrimonio tra cui furti e ricettazione di autoveicoli. Il giudice ha così pienamente accolto l’istanza di scarcerazione inoltrata dall’avvocato Max Starni, difensore di Bentivogli, il quale torna quindi immediatamente libero e senza restrizioni alla propria libertà.

L’esecuzione delle ordinanze cautelari emanate dal giudice di Trento su richiesta della procura, erano state eseguite in tutta Italia nei confronti di 8 persone (4 italiani, 2 albanesi, 1 colombiano, 1 ucraino). L’indagine, avviata a gennaio 2018 dai carabinieri, prendeva le mosse da un furto di 3 autovetture avvenuto in un concessionario di Trento, e aveva permesso "di individuare e smantellare – si leggeva in un’informartiva dei carabinieri – un’organizzazione criminale dedita al furto di autovetture presso concessionarie e abitazioni private".

I furti, secondo le conclusioni della procura, venivano perpetrati "con la collaborazione di un basista – prosegue il comunicato dei militari dell’Arma –; le autovetture asportate venivano poi consegnate, previ accordi, a ricettatori italiani in provincia di Forlì-Cesena e a Roma, nonché all’estero, a ricettatori sloveni".