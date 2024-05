Bruno Molea: "Europa, mi piace la sfida. Lavoro per l’inclusione come con la mia Aics"

di Valentina Paiano

Bruno Molea, candidato all’europarlamento con le liste di Forza Italia, quali sono le motivazioni che l’hanno spinta a correre?

"Faccio politica da quando ho 24 anni, sono già stato deputato nella formazione di Mario Monti tra il 2013 e il 2018. La militanza attiva per me rappresenta una sfida, un modo per approfondire e trovare soluzioni fattive ai problemi del Paese. Questi sono gli intenti che hanno sempre mosso il mio impegno politico".

Perché ha scelto di candidarsi proprio con Forza Italia?

"Sono un uomo di centro e per rimanere in questa posizione ho scelto un partito che oggi si presenta come moderato e liberale. Ho sempre cercato di non intercettare solo i ‘mal di pancia’ dei cittadini ma offrendo proposte innovative che siano un fil rouge che congiunge la politica italiana a quella europea. Sono in linea con il messaggio che il ministro Antonio Tajani porta avanti: l’Europa deve restare unita".

La sua circoscrizione di riferimento è molto vasta, da Piacenza a Trieste passando per Veneto e Trentino: come ha organizzato la campagna elettorale?

"È una campagna molto impegnativa ma io sono uno sportivo e le sfide mi piacciono. Durante gli anni della mia attività da parlamentare ho avuto la fortuna di stringere amicizie sia nella nostra regione che in Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia. Oggi queste persone sono le mie sentinelle: condividono i miei intenti e mi offrono il supporto di cui ho bisogno. La mia però è una campagna elettorale un po’ atipica".

Perché?

"Non ho chiesto al partito di spingere la mia candidatura. La cosa però non mi preoccupa perché mi sono rimboccato le maniche per cercare di portare a casa il risultato e dimostrare ai colleghi che la scelta di candidarmi è stata un valore aggiunto per il movimento".

Cosa può fare l’Unione Europea per il settore che lei conosce meglio, lo sport?

"Sta già facendo molto ma tanto si può ancora fare. Per lo sport di base deve essere promotrice di inclusione e fornire risorse in modo che le organizzazioni presenti sui territori possano essere più efficaci. Non possiamo più prescindere dai finanziamenti europei".

In Aics ha dato la possibilità di richiedere il ‘tesseramento alias’: significa, per esempio, che chi è biologicamente uomo ma si sente donna può allenarsi con le ragazze, magari scegliendo anche un nome femminile. E viceversa. I valori di Forza Italia sono coerenti con questa scelta?

"Lavoro da oltre quarant’anni nel terzo settore e gli ideali che mi muovono sono sempre gli stessi: promuovere politiche per l’inclusione e l’identità di genere e tutelare le fasce di popolazione più fragili. Le condizioni per la mia candidatura prevedevano alla base l’accettazione del mio background. Se domani il partito mi dovesse dire che alcune mie posizioni danno fastidio mi riserverei di rivedere il mio impegno".

Come valuta il mandato della giunta Zattini?

"Non ho mai nascosto che l’attuale giunta abbia lavorato bene. Zattini è un uomo del fare: ha portato avanti molti cantieri in città, ha dato la spinta finale all’area commerciale vicino all’autostrada che ha di conseguenza creato molti posti di lavoro. Inoltre, ha attivato il corso di laurea in Medicina e posto una pietra miliare per la creazione del museo della ginnastica. La giunta si è contraddistinta rispetto alle precedenti per aver saputo creare ‘movimento’ in città".

Quali sono i punti critici in città su cui gli aspiranti sindaci dovrebbero concentrarsi?

"Bisogna lavorare sulla sicurezza su un duplice fronte: il diritto di muoversi liberamente sul territorio senza preoccuparsi della propria incolumità e allo stesso tempo in termini di difesa dalle condizioni climatiche estreme. Il primo punto si realizza anche attraverso delle politiche di inclusione che tolgono i soggetti fragili dalle mani della malavita organizzata. Sul secondo, invece, bisogna ragionare in tempi rapidi perché il maltempo non ci colga di nuovo impreparati. Durante i miei spostamenti, a Vicenza e a Venezia, ad esempio, ho constatato la presenza diffusa di casse di contenimento delle acque. Forse anche nel Forlivese potrebbe essere utile incrementarle. Ho già avuto modo di dare questi suggerimenti al sindaco Zattini".

In caso di vittoria come gestirà le sue cariche, dall’Aics al Cnel?

"Sono consapevole che la giornata è fatta di 24 ore quindi laddove non potrò continuare a essere un rappresentante attivo sarò costretto a lasciare qualche incarico".