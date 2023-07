Bufera sugli aiuti Confartigianato attacca: "Inutili le polemiche" Ma Zattini non ci sta

Il presidente di Confartigianato Forlì, Luca Morigi, lancia un appello alla coesione dopo il caso degli aiuti destinati alle imprese da parte della Camera di Commercio della Romagna: 2.500 euro per ogni azienda alluvionata che ne faccia richiesta, escluse quelle agricole. Sabato il direttore di Confcommercio Forlì Alberto Zattini aveva invece criticato la concessione di aiuti ‘a pioggia’: "Solo briciole: ci sono aziende che hanno 600mila euro di danni".

"Come Confartigianato abbiamo sempre evitato le polemiche – è la replica di Morigi –, considerandole inutili perdite di tempo e risorse, prediligendo la logica del fare. Per questo oggi chiediamo a tutti i soggetti del territorio di lavorare in sinergia per la ricostruzione, facendo massa critica per chiedere una maggiore rapidità d’intervento da parte del Governo". Il rappresentante degli artigiani considera "comprensibile" il "nervosismo di imprese e cittadini colpiti dall’alluvione, soprattutto di fronte alla totale assenza di risposte da parte delle istituzioni nazionali", ma, aggiunge, "non possiamo permetterci di fare battaglie sulla gestione delle risorse e già stanziate, aiuto prezioso per tutti coloro che oggi fanno i conti col post alluvione". Dunque, nell’ottica di Confartigianato, "l’azione della Camera di Commercio è un primo, fondamentale intervento. Condividiamo la logica alla base della concessione dei contributi, che sono un primo e rapido supporto per tutte le imprese colpite". Da notare che Confartigianato ha dei propri rappresentanti in seno all’ente camerale, mentre Confcommercio ha scelto di rimanerne fuori in polemica con la designazione di Carlo Battistini come presidente.

"La famosa resilienza dei romagnoli – interviene anche il segretario di Confartigianato Forlì, Mauro Collina – è stata messa a dura prova, prima dall’alluvione e oggi dalla lentezza con cui si sta organizzando l’attività del Governo. Le micro e piccole imprese locali, motore della nostra economia, stanno lottando per tornare alla normalità, ma siamo consapevoli che alcune rischino la chiusura, con conseguenti ricadute negative. Sarebbe ingiusto stilare una scala di priorità per gli aiuti da parte della Camera di Commercio, che, per definizione, cura lo sviluppo dell’intera economia locale".

Non si è fatta attendere la replica di Alberto Zattini, direttore Confcommercio Forlì: "Polemica inutile? Lo vadano a spiegare alle imprese spazzate via dall’alluvione. Nessuno lo farà mai, perché questo vorrebbe dire ammettere i propri errori. Il problema non siamo noi, che diciamo le cose come stanno. Il problema sono i criteri decisi dalla Camera di Commercio".

Matteo Bondi