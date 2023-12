Buffa con ’Milonga del Fùtbol’

Federico Buffa con la sua ‘Milonga del Fùtbol’ inaugura mercoledì 13 dicembre alle 21 la stagione del Teatro Mentore di Santa Sofia. Il giornalista che ha reinventato lo storytelling sportivo presenterà una carrellata di grandi atleti e campioni legati da un filo rosso non solo calcistico, ma anche poetico e sociale con tre storie potenti intrise di romanticismo e italianità. Tre mancini che hanno fatto la storia del pallone, tre ’angeli dalla faccia sporca’ con una vita da romanzo. Dall’argentino Renato Cesarini, mezz’ala della Juventus nella prima metà degli anni ‘30, ad Omar Sivori che proprio Cesarini portò in Italia, per finire con il mitico Diego Armando Maradona col suo calcio spettacolare e idolo degli anni ‘80 –‘90. Info e prenotazione biglietti: 349.9503847.