’Buiobù’: favola moderna in scena al Piccolo

Domani alle ore 16, per la rassegna Favole, la compagnia Biboteatro presenta al Teatro Piccolo di Forlì lo spettacolo ’Buiobù’, scritto e interpretato da Alessio Candido e Giulia Nicolosi.

Bubu è un piccolo gufo che, contrariamente alla sua natura, teme il buio. Grazie all’incoraggiamento della mamma e dei personaggi che incontrerà, scoprirà le mille sfumature del buio e a non avere più paura di essere ciò che effettivamente è: un uccello della notte.

Bubu scoprirà che il buio non è solo nero come appare, ma è abbagliante, divertente, affascinante, gentile e, sotto la luce della luna, si alzerà finalmente in volo. Tutti noi, da piccoli, abbiamo avuto paura del buio. È qualcosa di arcaico, radicato profondamente nell’essere umano. Nella storia a cui lo spettacolo è ispirato, ’Il gufo che aveva paura del buio’ di Jill Tomlinson, ad avere paura non è un bambino, ma un animale notturno.

La paura diventa così ancora più forte e lampante proprio perché in contrasto con la natura del gufetto. Lui, di fatto, non si accetta. Le autrici/attrici dello spettacolo sono partire da qui per dare voce a Bubu, un personaggio dolce e buffo in cui i bambini possano identificarsi. La paura ha la stessa dignità di tutte le altre emozioni, bisogna solo imparare a gestirla; in questo modo si trasformerà in una risorsa aiutando a crescere, imparare cose nuove e scoprire risorse che non si sospettava di avere.

Biglietti e prenotazioni telefoniche (0543.26355): dal martedì al sabato presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri (ore 10-13 e 16-18). Domani la biglietteria del Teatro Piccolo aprirà alle ore 15. Biglietti online su Vivaticket. Prezzi: 5 euro.

Info: accademiaperduta.it.