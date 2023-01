Bulgarelli eletto alla Cgil di Bologna Ma l’inno sovietico guasta la festa

È un forlivese il nuovo segretario generale della Cgil di Bologna: si tratta di Michele Bulgarelli, 42 anni. Nel 2004 il suo primo incarico proprio in città come funzionario della Fiom, la sigla dei metalmeccanici. Un’ascesa che ha visto tappe costanti: nel 2009 il ruolo di segretario della Fiom Forlì. Nel 2014 il passaggio a quella di Bologna. Nei giorni scorsi l’elezione (col 74% dei voti) a numero uno del più grande sindacato nel capoluogo di regione. Peccato che a colpire, ieri a San Lazzaro (in provincia di Bologna), sia stata una gaffe. Non di Bulgarelli, ma che ne ha in qualche modo rovinato la festa.

C’era con lui anche il segretario nazionale Maurizio Landini. A un certo punto, avrebbe dovuto risuonare l’inno dell’Internazionale socialista. Invece è partito il vecchio inno dell’Unione Sovietica. Un errore che fa tornare alla mente il passato: la vicinanza al comunismo. Ma anche polemiche ben più recenti, quando a sinistra qualcuno è stato tentato dall’appoggio alla Russia di Putin che della potenza della vecchia Urss appare nostalgico. Ad attaccare la Cgil è stata anche la deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri, coordinatrice del partito a livello provinciale, che sottolinea proprio le origini forlivesi di Bulgarelli: "È stata una scena surreale e fuori dal tempo. Suonare l’inno di un regime sanguinario che ha sulla coscienza milioni di morti, è l’emblema della politicizzazione più becera che hanno alcune organizzazioni. Nessuno della Cgil ha detto niente, nessuno si è stupito, come se quella celebrazione fosse normale".

Accuse che Bulgarelli respinge: "Fratelli d’Italia ci attacca? Sarà un problema loro...". E poi entra nel merito: "È stato un errore dalla ’regia’: ha confuso l’inno dell’Unione sovietica con l’Internazionale. A fronte di queste strumentalizzazioni, io non ne faccio una grande questione. Ribadisco: si è trattato di un mero errore materiale". Ma la guerra in Ucraina ha reso tutti più sensibili a ciò che riguarda Mosca e dintorni. "La posizione della Cgil sulla guerra in Ucraina, contenuta in tutti i nostri documenti, è nota, e non può essere certo cancellata da questo infortunio – replica Bulgarelli –. Neanche la delegata ucraina che avevamo al congresso si è risentita. Un errore, chiuso lì".

Tra i primi temi che il nuovo segretario ha dovuto affrontare c’è quello della precarietà: "Ce ne sono di vecchie e di nuove. La prima, quella degli interinali e dei contratti a termine, va affrontata chiedendo stabilizzazioni. Se non arrivano, il conflitto è la soluzione. Che, devo dire, oggi funziona ancora di più di un tempo, perché con uno sciopero le aziende vanno in panne. Quella nuova deriva da appalti e subappalti".

Nei suoi dieci anni a Forlì, Bulgarelli è stato in prima linea in numerose vertenze, addirittura alcune cruciali per la tenuta del tessuto economico cittadino, come quella relativa all’ipotesi di delocalizzazione dell’Electrolux: "Il ricordo più bello della mia esperienza alla Fiom – disse al Carlino nel 2014 – è stata la firma dell’accordo sulla multinazionale con sede a Villanova".