Buon compleanno Artusi Sold out la cena stellata

Sono ben 12 le mani che si metteranno all’opera per la cena allestita il prossimo 4 agosto per il compleanno di Pellegrino Artusi a Forlimpopoli. Le mani sono quelle di sei chef stellati: Igles Corelli coordinatore del Gambero Rosso Academy, Gianfranco Vissani con la sua Casa Vissani, Valentino Mercattili del San Domenico di Imola, Philippe Lèveillè di Miramonti L’Altro, Fulvio Pierangelini food director di Rocco Forte Hotels e Rossano Boscolo del Garum Museo della Cucina di Roma.

Autrici di questa adunata di stelle sono le Mariette, la cui presidente, Verdiana Gordini, spiega la genesi della ‘Cena a 12 mani’.

"Per il compleanno volevamo organizzare una bella tavolata lungo via Costa – racconta –, sia per festeggiare Artusi, che per raccogliere fondi per gli alluvionati. Ci saremmo messe noi Mariette ai fornelli, come tante altre volte. Poi ho incontrato Igles Corelli, gli ho detto dell’idea, ha guardato in agenda e si è unito a noi. Poi, dopo qualche giorno, mi ha chiamato per dirmi che anche Vissani sarebbe venuto, e così via fino ad arrivare a sei". Ogni chef non solo porterà se stesso e, in alcuni casi, parte della propria brigata di cucina, ma proporrà un suo piatto, portando gratuitamente anche le materie prime necessarie. Un totale di sei piatti stellati, dall’antipasto al dolce. Una cena che è andata tutta esaurita nel giro di due giorni, non appena si è diffusa la notizia.

"Abbiamo riempito i 110 posti a disposizione – racconta la presidente delle Mariette – e ho una lista di attesa di 40 persone, ma di più non possiamo proprio. Tutto l’incasso andrà nel conto corrente che il Comune ha istituito per gli alluvionati". Un incasso considerevole considerando che la cena ha un costo di 120 euro e gran parte dei materiali sono stati donati.

"Sono riuscita a coinvolgere vari fornitori – continua Gordini – che ci doneranno dall’acqua ai vini in abbinamento, dalle stoviglie, mica potevamo far mangiare nei piatti di carta, alle tovaglie. Lungo via Costa verrà allestita una tavola imperiale per un appuntamento unico che, in realtà, spero di poter riproporre ogni anno in occasione del compleanno di Pellegrino Artusi".

La cena a 12 mani seguirà la consegna del Premio Artusi 2023 a Nico Acampora fondatore e presidente di PizzAut e ai ragazzi protagonisti del progetto, che si terrà a Casa Artusi alle 20. A seguire, alle 23, nel fossato della rocca doppio appuntamento musicale a cura del circolo ‘I bevitori longevi’.

Matteo Bondi