Buon Vivere, c’è Nazzi: "Il successo di Indagini?. Analizzare i crimini ci fa capire la società"

Da più di tre anni, ogni primo del mese, decine di migliaia di italiani aprono la propria piattaforma di ascolto di contenuti in streaming preferita, cercano la nuova puntata di ‘Indagini’, e per due ore si fanno accompagnare dalla voce di Stefano Nazzi nel racconto delle storie di cronaca nera e giudiziaria italiane più o meno conosciute. Il podcast, che Nazzi, giornalista con una lunga carriera nella carta stampata, ha iniziato a produrre con Il Post nel 2022, analizza ogni mese un nuovo caso spiegandone le dinamiche anche processuali e il ruolo giocato dai media, per evitare il sensazionalismo che spesso accompagna i prodotti true crime. Domani alle 11 all’Auditorium della Chiesa di San Giacomo Nazzi presenterà al Festival del Buon Vivere il suo ultimo libro ‘Predatori’, nato in un periodo di grande successo per il giornalista, che dal 2024 porta il format in un tour per i principali teatri d’Italia con ‘Indagini live’, e dal 2023 è in tv con i programmi Rai ‘Delitti in famiglia’ e ‘Il caso’.

Nazzi, come si spiega il grande successo di ‘Indagini’?

"Fin dall’inizio abbiamo cercato di raccontare la cronaca concentrandoci sui meccanismi d’indagine giudiziari e di contesto, sul perché avvengono determinate cose e sul cosa accade dopo a livello processuale, anche in maniera più emotivamente distaccata, lasciando invece da parte l’aspetto più spettacolarizzato".

A differenza del podcast, ‘Predatori’ non si concentra su singole storie ma segue una riflessione sul fenomeno dell’età d’oro dei serial killer. Come è nata l’ispirazione per questo libro?

"Il periodo che va dagli anni ’60 agli anni ’80 negli Stati Uniti è stato definito dall’Fbi l’epoca dell’epidemia, perché in quel trentennio agirono centinaia di serial killer, qualcuno stima fino a 2000, diversi dei quali sono poi rimasti anche nel nostro immaginario. Ho voluto raccontare le storie sia di questi assassini seriali sia di chi iniziò a cercare di fermarli, perché fino ai primi anni ’70 nessuno si era ancora posto il problema di identificare quel tipo di omicidi".

Nel suo primo libro, ‘Kronaka’, si concentra su storie di cronaca nera del nord Italia. C’è un elemento ricorrente secondo lei nei casi di provincia, specialmente in Romagna?

"Sono episodi che colpiscono comunità più ristrette, dove si conoscono tutti, e quindi dove qualsiasi fatto, soprattutto grave come un omicidio, assume una rilevanza che coinvolge tutta la collettività, mentre nelle grandi città gli stessi fatti si disperdono. La prima reazione è quella di allontanarsi dall’idea che possa essere successo, si pensa che "non può essere stato qualcuno di noi", finché non si è di fronte all’evidenza. Ci sono poi altri elementi in comune: pensiamo alle tre ragazze di Chiavenna responsabili dell’omicidio di suor Maria Laura Mainetti nel 2000, che ammisero di aver ucciso per noia, fattore ricorrente in questi casi".

Un punto d’attenzione del suo lavoro è il modo in cui i media influenzano le indagini. Che ruolo hanno i media locali nel raccontare i fatti di cronaca?

"Ne sanno di più rispetto ai media nazionali, perché conoscono meglio il territorio e la comunità, e fanno più attenzione rispetto a certe generalizzazioni che a volte ricorrono nel racconto nazionale".

Lei ha molto seguito anche tra i giovani, e a Forlì ci sono tanti studenti universitari: che tipo di dialogo si aspetta con loro?

"Nel mio lavoro mi accorgo che i ragazzi non conoscono tante storie di cronaca italiane ma anche del passato recente degli Stati Uniti, oppure le hanno sentite solo vagamente. Quello in cui spero sempre è che da queste storie si riesca a capire il contesto in cui sono avvenute, il tipo di società e di epoca in cui hanno preso forma, anche per confrontarsi su cosa è cambiato da allora e su cosa rimane, perché si tratta di casi che si inseriscono in una società, quella americana, ancora oggi caratterizzata dalla violenza, formando un concatenarsi di eventi che prosegue fino ai nostri giorni".