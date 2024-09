Buon Vivere per tutti i gusti. Serata con Pescio. E musica

È un sabato di grande festa, quello del Buon Vivere che prenderà vita al San Giacomo e dintorni. partiamo dalla ‘prima serata: alle 20.30 ‘Non è la storia di un eroe’, lo spettacolo nato dal famosissimo podcast ‘Io ero il Milanese’; la storia di Lorenzo e della sua vita trascorsa in carcere, fino alla svolta e al lieto fine più inaspettato. Autore e attore in scena Mauro Pescio, che ha raccolto la storia dal suo protagonista. E alle 21 l’area antistante i Musei di San Domenico si trasformerà inarena dance accogliendo Walter Pizzulli (radio M2o), Glauco Guicciardi e Deejayfly per un dj set coinvolgente.

Ma prima di arrivare alla serata, è particolarmente ricca la programmazione di oggi. Alle 15 ‘Viaggi e miraggi. Immigrazione. Proteggere, accogliere, integrare, promuovere’, una lettura articolata del fenomeno immigrazione in Italia: i dati, le leggi che cambiano e la salute dei migranti. Dialogo pubblico fra Diego Motta, giornalista di Avvenire, Maurizio Ambrosini, sociologo delle migrazioni all’università di Milano, Leonardo Mammana della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni e intermezzi musicali di Moussa Kienou, Anastasia Batih e Yuliya Entushyk.

Dalle 16 parte il Festival dell’Incontro con un pomeriggio di musica, laboratori e attività per famiglie con le scuole di musica, le associazioni e il terzo settore della città di Forlì. Sempre dalle 16, ‘Ruan Linyu diva del cinema cinese’, un incontro per parlare di Ruan Lingyu e raccontare il divismo nella Shanghai anni 30 sede di una ‘Hollywood cinese’. A cura di CineTales. Alle 17 ‘Dacci il dieci Lisa!’, una storia vera per conoscere come affrontare le sfide della vita. A cura di Serena Savarelli e Barbara Quadernucci In collaborazione con Edizioni Effetto e Life Skills Italia. Alle 17.30 alla Cocla di via Andrelini 59, ‘Animali meravigliosi e come salvarli’ e alle 18 il laboratorio di scrittura con Annalisa Crociani e Bianca Derni ‘ScriviAMO la lotta’.

Alle 18, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2024 c’è ‘Patrimonio in cammino’, visite guidate serali al San Domenico, e alle 18.30 ‘Ho tempo per te’, una tavola rotonda per una riflessione sul volontariato dopo questi anni difficili di emergenza, ascoltando la voce testimonianza diretta di volontari, con mons. Livio Corazza, don Marco Pagniello (direttore di Caritas Italiana) Angelica Sansavini (assessore al welfare), Filippo Monari (direttore della Caritas di Forlì-Bertinoro) e le testimonianze di giovani volontari. L’evento è a cura di Caritas, Diocesi di Forlì-Bertinoro, Consulte diocesane delle aggregazioni laicali e Consulta degli organismi socio assistenziali.

Infine, alle 20.30, ‘Bisogna avere un cuore vivo. Il Cantico delle creature nelle parole dei Poeti’: uno spettacolo con musica, poesia e proiezioni. Intervengono Isabella Bignozzi, Carola D’Andrea, Michela Silla, Alessandro Vergni Exairesi. Sauro Albisani, scrittore, poeta, critico e registra teatrale porterà in scena un estratto dello spettacolo ‘La profezia’.

Numerosissimi, nel corso della giornata, anche i laboratori per i più piccoli. Domani, poi, riparte la cittadella del Buon Vivere con iniziative e spettacoli pensati proprio per i bambini. Inoltre oggi e domani, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, la pinacoteca dei Musei San Domenico sarà aperta fino a mezzanotte con due visite guidate serali alle 18 e alle 21; ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti (info 0543.712627).