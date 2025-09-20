Buon Vivere, sguardo al futuro. Oggi tocca al prof Zamagni

La rassegna non rallenta il passo: anche oggi il Buon Vivere riempie Forlì di voci, musica e incontri. Tanti gli appuntamenti in programma per oggi pomeriggio alle 15: divertimento assicurato con ‘Escape Room - L’arte della fuga’ alle cellette San Domenico (prenotazioni al 339.1919203), il Festival dell’Incontro tra le generazioni, un pomeriggio insieme per tutta la famiglia nel chiostro del San Domenico e ‘Poetica-Mente’ organizzato da LeCaseFranche (via Il Sentiero, 25), con laboratori di scrittura poetica e concerto di ‘Hyde and Seek’. Sempre alle 15 il Ceas-La Cócla ospita ‘Piccole emozioni in musica’, laboratorio dedicato ai bimbi fino ai 5 anni.

L’auditorium del San Giacomo accoglie, alle 17, la tavola rotonda guidata dal professor Stefano Zamagni, economista di fama internazionale, intitolata ‘Luoghi comuni, valore espanso. Uno sguardo nuovo sull’economia civile’. L’iniziativa, promossa da Cepi S.p.A. e dal Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena, celebra il 40° anniversario di entrambe le realtà. Insieme a Zamagni interverranno Sandra Ceccarelli, amministratore delegato di Cepi, e Marco Conti, presidente del Consorzio. Sempre nel pomeriggio, dalle 18 alle 19.30, la Cittadella del Buon Vivere ospita ‘U – mani – tà’, incontro curato dalla counselor Maria Giovanna Pasini, per sviluppare modalità relazionali basate su ascolto e collaborazione.

La serata prosegue alle 20.30 all’arena del Buon Vivere con il concerto Forlì Blues. A seguire, due proposte culturali arricchiscono l’offerta: ‘Di un’altra voce sarà la paura’, alle ore 21 nel refettorio del San Domenico con Yuleisy Cruz Lezcano e Michele La Paglia, e ‘Impastati con il limite: non un ragionamento, ma una presenza’, allo stesso orario all’auditorium, con Debora Donati, Rabih Chattat e Romina Rossi.

Il Festival prosegue anche domani mattina: alle 10, il chiostro diventa un luogo a misura di famiglie grazie a ‘Incastri’, attività curata da Mattoncinoteca4All, e a ‘Musica&Parole’, che porta le voci di Paolo Benedetti, Erica Olivieri e Vince Vallicelli. Sempre dalle 10, nel giardino del Ceas-La Cócla, i bambini possono vivere nuove ‘Piccole emozioni in musica’. Alla stessa ora il refettorio propone l’incontro ‘I muscoli dell’ascolto e il tamburo dell’intelligenza sentimentale’, per chi cerca spunti di riflessione attraverso pratiche creative. La giornata continua alle 11, sempre al chiostro, con lo spettacolo teatrale ‘Il Cavallo King’ messo in scena da Giampiero Bartolini, pensato per bambini dai 7 anni. In contemporanea, l’auditorium ospita ‘Dialoghi musicali tra colonne sonore’, concerto dell’Orchestra Giovanile, che ripercorre brani indimenticabili del grande schermo.