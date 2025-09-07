Buon Vivere. Si riderà con Ciacci. Una mostra di Altan

Forlì si prepara a dieci giorni di incontri, spettacoli e riflessioni. Dal 18 al 28 settembre torna ai musei San Domenico il Festival del Buon Vivere, giunto alla 16ª edizione. Quest’anno il filo conduttore sarà l’Intelligenza sentimentale, un tema che richiama empatia, relazioni e cura.

Il calendario, che sarà svelato integralmente nei prossimi giorni, ha già alcuni ospiti di primo piano. Lunedì 22 arriverà Concita De Gregorio, protagonista di un nuovo progetto di podcast: la scrittrice sarà intervistata dai giornalisti Giulia Cavaliere e Corrado Ravaioli. Venerdì 26 sul palco del San Giacomo arriverà invece Alessandro Ciacci (nella foto), stand up comedian originario di Rimini noto al grande pubblico per la vittoria del programma televisivo ‘Lol Talent Show 2’.

Domenica 28 il festival proporrà un doppio appuntamento. La mattina lo scrittore Matteo Bussola presenterà il nuovo libro ‘Il talento della rondine’ (Salani editore) e nel pomeriggio tornerà in città Gino Cecchettin, padre di Giulia, vittima di femminicidio, che oggi ha scelto di trasformare il dolore in un impegno contro la violenza di genere. L’incontro sarà accompagnato dalla musica del pianista forlivese Andrea Missiroli.

Inoltre, sarà possibile visitare gratuitamente la mostra ‘Al (nuovo) lavoro, Cipputi!’ di Francesco Tullio Altan, autore che con le sue vignette ha saputo raccontare con ironia il mondo del lavoro. Accanto all’iconico operaio di fabbrica Cipputi, troveranno spazio anche figure che rappresentano l’occupazione contemporanea – dai rider ai camerieri, dalle badanti ai vigilantes – per un confronto tra le conquiste del passato e le fragilità del presente.