Buon Vivere, si riparte. Dalla Timo ai Terconauti

Per la giornata di oggi il Festival del Buon Vivere propone un fitto calendario di appuntamenti con incontri, laboratori e spettacoli, dal mattino fino a sera. Alle 10, all’auditorium del San Giacomo, Luca Pagliari porta ‘Basta poco - Storie che fanno pensare’: un invito a cogliere i piccoli gesti capaci di fare la differenza nella vita comune. Poco dopo, alle 11.45, spazio a Monkeybiz con Fossick Project, pensato per le scuole. Il pomeriggio si apre alle 15.30 con il laboratorio teatrale ‘Il Cuore nella Mente’ condotto da Daniela Piccari, mentre alle 17 al refettorio del San Domenico il sociologo Stefano Laffi guiderà l’incontro ‘Insieme, oltre le generazioni’, riflessione corale sul futuro e sulle responsabilità condivise, tra sensibilità diverse che possono arricchirsi reciprocamente. La sera diventa occasione di confronto e spettacolo.

Alle 19 all’auditorium, la giornalista Concita De Gregorio dialogherà con Giulia Cavaliere e Corrado Ravaioli all’interno del format vodcast ‘Van. Voci, Ascolti, Narrazioni del Buon Vivere’, portando con sé riflessioni sulla scrittura e l’impegno civile. Alle 20, a cura dell’Associazione Ama Hikikomori, l’incontro ‘Costruire relazioni. Imparare l’ascolto, coltivare il dialogo’ invita ad allenare la capacità di costruire relazioni profonde.

Alle 21, lo stesso auditorium ospiterà l’attrice Maria Pia Timo con lo spettacolo ‘Una donna di prim’ordine’, una narrazione ironica e intensa sull’esperienza femminile e sull’attualità dei modelli di identità e libertà. L’evento fa parte del percorso culturale ‘Cristallo e Cenere’ promosso dal Festival insieme al teatro Testori e alla cooperativa Paolo Babini. La chiusura, alle 22, è affidata a Dj Lollo (Ex-Machina) con ‘Rumori sentimentali e pro-pal per dancefloor instabili dal ’90 a oggi’. Il Festival non si ferma.

Domani mattina alle 9.30 il programma si arricchisce con l’incontro alla scuola media Zangheri dal titolo ‘Bianca è cambiata’ insieme all’autrice Linda Traversi, in dialogo con il giornalista Corrado Ravaioli. Alle 10 al chiostro del San Domenico, prenderanno il via i laboratori Coldiretti, ‘Il lungo viaggio di un chicco di grano’ e ‘Dalla pecora al gomitolo’. Sempre alle 10, all’auditorium San Giacomo, i fratelli Tercon, conosciuti sui social come i ‘Terconauti’, saranno protagonisti dell’incontro ‘Una storia di autismo normale’. Un dialogo che mescola leggerezza e profondità per ricordare quanto una prospettiva diversa possa svelare la felicità nelle pieghe della vita quotidiana.