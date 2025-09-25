Buon Vivere, tocca a Bianconi. All’Auditorium la voce dei Baustelle

Il Festival del Buon Vivere continua a sorprendere con un’altra giornata ricca di eventi. Alle 14.30 all’Auditorium di San Giacomo prende il via il convegno ‘La relazione che cura’, promosso dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Forlì-Cesena. Moderato dalla presidente Silvia Mambelli e dalla vicepresidente Loretta Vallicelli, l’incontro approfondisce come il rapporto con pazienti e caregiver migliori la qualità delle cure. L’evento è accreditato per professionisti sanitari ma è aperto anche alla cittadinanza.

Alle 15, al refettorio del San Domenico, va in scena ‘Pov - il gioco (non) è una cosa da grandi’, un dialogo con InnTale e la psicologa Chiara Casadei sul valore educativo del gioco. Poco dopo, dalle 15.30, alla Casa Buon Vivere (spazio antistante il museo), prosegue il laboratorio teatrale ‘Il Cuore nella Mente’, condotto da Daniela Piccari, per ragazzi dai 16 ai 20 anni. Alle 16, il chiostro si trasforma nello scenario di ‘Oscurità a San Domenico’, campagna multitavolo di gioco di ruolo con la collaborazione di Waterfall Knights, arricchita dalla narrazione degli storici forlivesi Mario Proli e Gabriele Zelli. A seguire, alle 17, al refettorio viene presentato il volume ‘Il calo delle nascite nella società contemporanea (Franco Angeli)’. Tra gli interventi il professor Antonio Maturo, l’assessora alle Politiche educative Paola Casara e il direttore del presidio ospedaliero Francesco Sintoni. Il giornalista Pietro Caruso modera l’incontro.

La serata si apre alle 19 all’auditorium con l’incontro tra il musicista Francesco Bianconi (frontman dei Baustelle) nell’ambito del vodcast ‘Van’, condotto da Giulia Cavaliere e Corrado Ravaioli. Dalle 21, il programma si divide in tre spazi: al refettorio c’è ‘Misurare l’invisibile: tra intelligenza ed emozione’ con la neuroscienziata Sara Garofalo; l’Arena del Buon Vivere ospita il concerto dell’Intercity Gospel Train Orchestra e all’auditorium l’educatore Daniel Zaccaro e don Francesco Agatensi propongono ‘Visti da vicino’, dialogo ispirato alle esperienze di vita tra le baby gang. L’incontro sarà replicato domani alle 10.

La mattinata di domani sarà dedicata alle scuole. Alle 9.30 al chiostro i volontari della Mattoncinoteca4All guideranno i bimbi delle primarie a scoprire i mille usi dei mattoncini. Alle 10, al refettorio, va in scena ‘Perdersi su un binario morto’, performance dedicata a Pier Vittorio Tondelli nel 70° anno della nascita. Alle 11 al San Luigi, ‘L’arcobaleno dei sogni’ di Matteo Corzani porterà in scena le fiabe scritte grazie alla Comunicazione Facilitata, trasformate in uno spettacolo di musica e danza.