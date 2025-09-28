Buon Vivere: torna Gino, il padre di Giulia Cecchettin. E c’è una piega per l’hospice

Il Festival del Buon Vivere cala il sipario ma lo fa in grande: la giornata si apre alle 9 all’Istituto Salesiano Orselli con ‘Una piega per l’Hospice’, l’iniziativa solidale dell’associazione Amici dell’Hospice. Con un contributo di 20 euro, fino alle ore 18, i parrucchieri volontari offriranno la messa in piega: l’intero ricavato andrà a sostegno delle cure palliative e l’assistenza domiciliare.

Il pomeriggio si apre alle 15 all’Arena del Buon Vivere con le performance delle band giovanili, mentre nelle cellette del San Domenico è in programma l’escape room ‘L’arte della fuga’. Dalle 16 il chiostro ospita due laboratori pensati per i più piccoli e non solo: con Serena Russo e l’associazione Ama Hikikomori arriva ‘Come vive una nuvola in cielo’, esperienza di pittura su stoffa, mentre con Annalisa Fini e Monia Brighi i bambini dai 6 ai 10 anni sperimentano la creatività con ‘La felicità dei colori’, laboratorio che lega emozioni e logica. Alla stessa ora, nel refettorio, l’associazione Voce Donna propone l’incontro ‘Pane e Libertà: voci di donne partigiane’, dedicato alle protagoniste della Resistenza romagnola. Contemporaneamente, nell’auditorium del San Giacomo, la tavola rotonda ‘Pensare sano per vivere sano’ mette attorno allo stesso tavolo il giornalista Domenico Iannacone, Mariella Allegretti (Ausl della Romagna), Paola Casara (assessora alle Politiche Educative), Andrea Gallegati (Consulta Studentesca provinciale), Susi Olivetti (dirigente scolastica), Loretta Raffuzzi (Rete Adolescenza). Modera Paolo De Lorenzi (direttore Centro Diego Fabbri). Alle 17.30, sempre nell’auditorium, spazio alla musica con ‘Calanchi live’, concerto del compositore e pianista Andrea Missiroli insieme ad Agnieszka Walocha al violino e Riccardo Bacchi al violoncello.

Dalle 18 gli appuntamenti si moltiplicano: nella chiesa di San Martino in Ladino (via Ladino 4), Maria Luisa Dagnino guida una camminata con momenti di meditazione insieme all’associazione Loto; nel refettorio del San Domenico è in programma una conversazione sulla lingua italiana come veicolo di intelligenza sentimentale. Nell’auditorium del San Giacomo Gino Cecchettin (nella foto), padre di Giulia giovane vittima di femminicidio, dialoga con ospiti e pubblico in ‘Intelligenza sentimentale’, un confronto sul rispetto di genere e sull’educazione ai sentimenti, accompagnato dalle note di Andrea Missiroli al piano. Alle 19, nella Casa Buon Vivere (nello spazio antistante al museo), Marco Ligurgo e Davide Fabbri si interrogano su ‘La musica come tecnologia emotiva’.