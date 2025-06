"Buona occasione per stare insieme"

"Questo concerto per la Notte Rosa è un bel momento per divertirsi e stare in compagnia, ravvivando il centro storico e la città in sé e coinvolgendo i cittadini". Cristian Giangrandi, 49 anni, vive a Santa Maria Nuova, e lavora come operaio in un’azienda della Panighina. In piazza Saffi, si gode la musica e l’atmosfera anni ’90 insieme ad alcuni amici. "Servirebbero più eventi ma bisogna valutare bene quelli che possono essere veramente attrattivi. Potrebbe essere una buona idea riuscire a trovare un equilibrio tra iniziative rivolte agli anziani e quelle per i più giovani – spiega –. Con la consapevolezza che nei mesi più caldi la città comunque tende a svuotarsi perché le persone vanno al mare".