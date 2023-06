Buona sanità e buona cucina: ospedale da lodare

Di ritorno da una degenza di pochi giorni a Urologia del nostro Pierantoni per cose comuni ai maschietti di una certa età, vorrei esprimere pubblicamente, da privato cittadino, quello che più positivamente mi ha colpito di questo breve soggiorno, a distanza di qualche anno dall’ultimo. Non sono per nulla complimentoso di carattere, ma posso dire di aver percepito e provato personalmente un diffuso clima di disponibilità, attenzione, direi perfino umanità nella relazione con i pazienti, qualità niente affatto facili a rinvenirsi di questi nostri tempi nei più svariati settori: un approccio meta-professionale che caratterizzava tutti i ’camici’ che indistintamente si avvicendavano nel lavoro di cura.

Dai camici azzurri di medici, infermieri e studenti infermieri in tirocinio; ai camici gialli degli OSS; ai camici rossi dei barellieri; ai camici ciclamino di chi riordinava stanze e locali. E sotto il camice di ogni colore poteva esserci la più diversa nazionalità di origine, italiana o meno che fosse. Un’ultima nota da romagnolo: il cibo. Sarà stato perché parte del ricovero ha coinciso con il fine settimana, sarà stata per la buona stella di qualche cuoco, ma devo dire che non solo non posso lamentarmi e che anzi – come peraltro ho subito riferito ai miei familiari – ho decisamente apprezzato alcuni piatti: maccheroncini al pomodoro ma soprattutto ancora al dente; risotto al parmigiano, frittatina di cipolle e saltimbocca più che gradevoli; per finire alla ’nostra’ piadina (certo non quella calda fatta in casa) squacquerone e rucola. Quadro idilliaco? Me lo sono chiesto anch’io, ma dopo aver constatato che altri degenti e amici hanno riportato impressioni analoghe, mi è parso doveroso rendere questo riconoscimento a quanti nella nostra sanità forlivese operano quotidianamente.

Giorgio Calderoni