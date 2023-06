Buone abitudini e salute: incontri

Si svolgeranno oggi e domani i due incontri, promossi dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl Romagna, per parlare di sane abitudini e dei concreti benefici derivanti da una corretta alimentazione e da una sana attività fisica. Inizialmente previsti per la fine di maggio, ‘Il carrello della salute’ e ‘Un passo alla volta’ trovano così una nuova collocazione temporale, mentre rimangono invariati i luoghi all’interno di Forlimpopoli. L’incontro ‘Il carrello della salute: impariamo a fare la spesa insieme in modo divertente riempiendo il carrello con alimenti gustosi e salutari’ si svolge oggi dalle 17 alle 18.30 all’interno della sala del consiglio in rocca. Patrocinata dal Comune di Forlimpopoli e da alcune associazioni locali, l’iniziativa prevede la partecipazione di dietisti e assistenti sanitari del dipartimento di Sanità Pubblica che discuteranno sui corretti regimi alimentari e sui concreti benefici che ne derivano. ‘Un passo alla volta’ si svolgerà invece domani a partire dalle ore 17 al parco urbano Luciano Lama, il ritrovo è fissato all’ingresso del parco che si trova all’incrocio tra via Marconi e via Camporesi. Si andrà alla scoperta dei benefici dell’attività fisica e delle opportunità offerte dai parchi cittadini per fare movimento. L’attività sarà condotta da un istruttore Uisp in compagnia del gruppo ‘Forlimpopoli cammina’. Entrambi gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti. Matteo Bondi