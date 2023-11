Buonguerrieri (FdI): "Elezioni, si può vincere in tutti e 30 i comuni"

Si è celebrato ieri all’hotel Globus di Pieveacquedotto il Congresso provinciale di Fratelli d’Italia da cui è emersa una nuova direzione del partito e alla cui presidenza è stata eletta la deputata Alice Buonguerrieri, sostenuta da tutti i votanti. La giornata congressuale era iniziata con i saluti del sindaco Gian Luca Zattini, ed è proseguita con una trentina di interventi da parte di rappresentanti delle organizzazioni economiche, sociali e dei partiti. Con Zattini erano presenti in prima fila gli assessori Marco Catalano (FdI) e Paola Casara (lista civica Forlì Cambia), nonché i sindaci di Galeata (Francesca Pondini), Predappio (Roberto Canali) e Castrocaro (Francesco Billi). Vari esponenti anche del mondo economico.

"Mi sono candidata alla presidenza provinciale con l’obiettivo di proseguire nel lavoro intrapreso – ha spiegato la neo presidente Alice Buonguerrieri, prima donna eletta in tale ruolo nel partito –. È stato un congresso unitario, segno di grande coesione, di unità di intenti che mi inorgoglisce e responsabilizza. Segno anche dell’apprezzato lavoro fatto finora che non è frutto dell’impegno di una sola persona ma di una comunità di persone che condividono idee, visioni, valori che sono quelli rappresentati nel tempo dalla Destra italiana e oggi da Fratelli d’Italia". Oltre a lei sono intervenuti Stefano Cavedagna, portavoce nazionale di Gioventù Nazionale, e il senatore Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.

Nella relazione la Buonguerrieri ha sottolineato come il partito si sia consolidato nel territorio, con numerosi nuovi circoli aperti e tre sedi inaugurate. Sfiorato il 27% nel collegio plurinominale alle elezioni politiche, mentre la coalizione di centrodestra ha vinto in 28 comuni su 30. Tra i temi importanti per il futuro ha citato "infrastrutture e gestione del post-alluvione". Per le amministrative del 2024 l’obiettivo è "confermare i sindaci uscenti e vincere in tutti gli altri comuni". In contemporanea con le amministrative ci saranno le elezioni europee: "Ci faremo trovare pronti per un’Europa che difende l’identità di popoli che hanno radici, cultura e storia comune". Subito dopo, nel 2025, quella che definisce "la grande sfida delle elezioni regionali" perché "anche l’Emilia-Romagna dopo 50 anni di governo ininterrotto della sinistra con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti possa conoscere una sana alternanza".

Della presidenza, oltre a Buonguerrieri, faranno parte altri 14 nomi. Cinque sono nominati proprio dal presidente. Gli altri 9 sono stati votati ieri: la capogruppo in consiglio comunale a Forlì, Manuela Bassi; Francesco Caponetto (responsabile del partito a Castrocaro), Paolo Perini (Predappio), Cesare Polidori (Mercato Saraceno), Marzia Pieraccini (Sogliano), William Roberti (Borghi), Sebastiano Padovan (Cesenatico), Luca Lucarelli (Cesena) e Gigliola Zuccali (Cesena). È rimasto fuori dalla presidenza l’assessore forlivese al Pnrr Marco Catalano.