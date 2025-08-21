Buonguerrieri (Fdi): "Via il cavo, ripartiti i lavori a Rocca sulla Ss67"

"Comunico con soddisfazione che il cavo di fibra ottica che bloccava da più di un mese il cantiere sulla SS67 Tosco Romagnola, in prossimità del paese di Rocca San Casciano, è stato rimosso, in seguito del nostro interessamento come Fratelli d’Italia". A parlare è la deputata di FdI Alice Buonguerrieri, responsabile provinciale del partito della Meloni, che aggiunge: "Dopo la segnalazione del problema da parte del sindaco di Rocca San Casciano, Marco Valenti, ci siamo mossi prontamente, facendoci carico della situazione. Ringraziamo FiberCoop e Anas per la collaborazione dimostrata, nonostante il periodo ferragostano. Adesso il cantiere per la ricostruzione post alluvione è ripartito". Conclude Buonguerrieri: "Come Fratelli d’Italia, continueremo a monitorare le esigenze del territorio, stando sempre dalla parte dei cittadini". Il cantiere alle porte di Rocca, come più volte Anas ha assicurato ai parlamentari locali, Rosaria Tassinari di Forza Italia (insieme al sottosegretario alle Infrastrutture, Tullio Ferrante) e Alice Buonguerrieri, dovrebbe concludere i lavori a settembre prossimo, come pure quello in Comune di Dovadola, in località Pantera-Vallicelle, insieme a quello fra Bocconi e San Benedetto, in Comune di Portico. Quinto Cappelli