Buonguerrieri:: "Siamo radicati ovunque"

"Con il congresso che ha eletto Luca Pestelli coordinatore forlivese di Fratelli d’Italia, si è chiusa la fase dei congressi iniziata nel 2023: è stata la conferma della grande forza e del radicamento del partito e della sua capacità di coinvolgere i cittadini". La deputata Alice Buonguerrieri, che del partito di Giorgia Meloni è presidente provinciale, esulta per i risultati: "Abbiamo consiglieri di quartiere, comunali, provinciali, regionali, deputati, senatori e un europarlamentare.

Per la prima volta, la destra può vantare una filiera di rappresentatività territoriale mai avuta in precedenza e di questo siamo molto orgogliosi. I cittadini hanno scelto di farsi rappresentare da Fratelli d’Italia in tutte le istituzioni: non li deluderemo".