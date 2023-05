Buonguerrieri: "Una risposta mai così rapida"

La visita del ministro alla Protezione civile Nello Musumeci nella Romagna colpita dall’alluvione è salutato con grande soddisfazione dal centrodestra. "Il summit di Predappio è stato un importante momento di coordinamento per la Protezione Civile, dove i sindaci e gli amministratori locali hanno potuto rappresentare la gravità della situazione che si stanno trovando ad affrontare – dice Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia –: a Musumeci sono state mostrate cartine e fotografie, documenti che illustrano i pesanti danni causati dall’ondata di maltempo". E aggiunge: "Come ha ribadito il ministro, gli enti locali non sono soli: Protezione Civile e Governo sono pronti a intervenire per le opere di messa in sicurezza del dissesto e di ricostruzione. È stato ribadito il massimo impegno e l’incessante operatività per tentare di ripristinare le infrastrutture nel più breve tempo possibile e di mettere in sicurezza il territorio, supportando poi cittadini e imprese nella ricostruzione. Tempestività, presenza sul territorio e operatività a tutto tondo, la risposta del governo Meloni è stata immediata come mai in passato davanti all’emergenza".

Dal canto suo, il deputato della Lega Jacopo Morrone, sostiene che "Musumeci non ha lanciato né proclami, né promesse, come siamo abituati a sentire dagli amministratori regionali. Al contrario ha dato prova di grande concretezza e pragmatismo. Sono anni che non si lavora in modo sistematico sulla prevenzione e sulla realizzazione di progetti per contrastare dissesto idrogeologico e alluvioni. Non è più accettabile lo scaricabarile di fronte a danni veramente seri, a imprenditori in ginocchio, a famiglie sfollate, a frane già monitorate e studiate da anni, a fiumi che straripano per la mancata manutenzione o per lavori eseguiti male. E mai che ci siano assunzioni di responsabilità a livello locale, come regionale, per competenze disattese, allarmi inascoltati, progetti rimasti sulla carta".