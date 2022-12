Forlì, buoni benzina a tutti i dipendenti

Duecento euro in busta paga per combattere il caro-benzina

Predappio (Forlì), 28 dicembre 2022 – Con l’arrivo delle festività natalizie, dopo la cena al ristorante San Giacomo con le famiglie, i dirigenti della Technologica srl di Predappio si sono ritrovati con tutti i collaboratori per gli auguri e un brindisi di Natale, dove non sono mancate le tradizionali consegne dei cesti natalizi, le tredicesime e in aggiunta un buono benzina per tutti i dipendenti, come augurio positivo per il nuovo anno. Questo per premiare "il lavoro di squadra che ha dato e dà buoni frutti".

Per i dirigenti dell’azienda di strutture metalliche, che vende in Italia ed esporta all’estero, "il 2022 ha rappresentato un anno globalmente positivo, nonostante le molteplici difficoltà legate al caro-materiali, le criticità dovute ai bonus edilizi e le tante turbolenze sul mercato". Commenta a questo proposito Franco Sassi, amministratore delegato di Technologica e presidente del Collegio Costruttori Edili Ance di Confindustria Forlì-Cesena: "Abbiamo voluto gratificare tutti i nostri 60 dipendenti per lo spirito di collaborazione e coesione che dimostrano nel quotidiano lavoro e nell’affrontare insieme le difficoltà che ogni giorno si pongono sul nostro percorso, attraverso la corresponsione di un benefit in buoni carburante, una sorta di biglietto di auguri per le famiglie"

Sassi inoltre aggiunge: "Siamo assolutamente convinti che il raggiungimento degli obiettivi per un’azienda non possa che passare attraverso la valorizzazione della risorsa più importante che si possa avere, ovvero le competenze e l’esperienza dei collaboratori. Per questo motivo abbiamo scelto di corrispondere questo premio, riconoscendo la dedizione e la determinazione del gruppo Technologica". Si tratta di un’azienda leader nel settore delle costruzioni con un indirizzo specialistico nelle strutture metalliche, facciate in acciaio, alluminio e vetro di grandi dimensioni per edifici commerciali e industriali.

Si fregia di certificazioni di qualità, è qualificata con Certificazione gare di appalto (Soa), aderisce al Codice Etico di Associazione nazionale costruttori edili (Ance) e possiede il rating di legalità varato da Autorità garante concorrenza e mercato (Agcm) e ministeri della Giustizia e dell’Interno.