Buono come questo pane. Lievito e selezione: i medici lo promuovono

Il ’Panificio di Camillo’ lancia il primo pane realizzato con grano proveniente da agricoltura biosimbiotica e lievitato esclusivamente con pasta madre al 100%.

Il nuovo progetto, nasce dalla collaborazione con Romagna distretto biosimbiotico, con il sostegno scientifico dell’Unità operativa di gastroenterologia ed endoscopia digestiva di Forlì-Cesena. L’azienda forlivese, con sede in via Euclide, occupa 71 dipendenti per un fatturato di 11 milioni di euro e in oltre 60 anni di attività è passata dall’essere un piccolo forno di provincia a fornire supermercati e bakery in tutta Italia e Europa.

Il progetto nasce dall’incontro tra Raffaele Bassini, amministratore dell’impresa, e Lisa Paganelli, presidente Romagna distretto biosimbiotico, che ha portato l’azienda a partecipare ad eventi in collaborazione con Romagna Acque. È stata quindi creata e poi implementata una sinergia tra produzione alimentare e salute gastrointestinale. Raffaele Bassini e Carlo Fabbri, direttore dell’unità operativa di gastroenterologia ed endoscopia digestiva, hanno così gettato le basi per la produzione del primo pane a filiera biosimbiotica in Italia.

"Da sempre riconosciamo l’importanza di una stretta interconnessione fra ospedale e territorio – spiega Fabbri –. Il progetto del pane biosimbiotico, realizzato con pasta madre e farine selezionate, potrebbe rappresentare un alleato prezioso per la salute dell’intestino e valuteremo scientificamente i benefici di questo prodotto, inserendolo nei nostri percorsi di educazione alimentare e prevenzione".

Il ’Panificio di Camillo’ ha inoltre donato 170 felpe al reparto di gastroenterologia di Forlì-Cesena, rafforzando il legame tra l’impresa e la comunità sanitaria locale: felpe il cui logo è una rappresentazione stilizzata e artistica dell’apparato digerente. "Il nuovo pane si propone non solo come eccellenza gastronomica – spiega Bassini –, ma anche come esempio virtuoso di sostenibilità, benessere e innovazione territoriale".

