Burattini per i bimbi, Confedilizia celebra 90° anniversario a Forlì

Saranno i burattini messi in scena dal forlivese Roberto Zambelli ad animare lo spettacolo gratuito per tutti i bimbi stasera alle 17 alla scuola primaria ’Pio Squadrani’ in via Valeria ai Romiti. Lo spettacolo è promosso da Confedilizia Forlì-Cesena in collaborazione con il comitato di quartiere dei Romiti, con l’associazione Dino Amadori Ets e con Fmi società multiservizi per Forlì e territorio. Lo scopo dell’iniziativa è quello di portare un po’ di allegria ai più piccoli scegliendo un luogo devastato dall’alluvione. Allo spettacolo parteciperanno anche i bambini del centro estivo parrocchiale assieme agli educatori. Il presidente di Confedilizia, Carlo Caselli afferma: "Lo spettacolo è per noi il modo migliore di celebrare il nostro 90° anniversario con lo stile che ci contraddistingue: vicino alla gente e alla città".