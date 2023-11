Burrasca di pioggia e vento, ma danni limitati

La burrasca di vento è approdata nel territorio forlivese nella serata di giovedì. Raffiche oltre 90 chilometri all’ora subito accompagnate da piogge intense e persistenti.

E il pensiero è tornato all’incubo di quelle giornate di maggio, quelle dell’alluvione. La notte del maltempo è andata avanti senza interruzioni, col vento inesausto a soffiare indisturbato e la pioggia che ha smesso di precipitare prima dell’alba.

Per fortuna però da noi i danni sono sono stati limitati. "In città l’intenso e prolungato temporale di giovedì sera non ha causato criticità né al sistema fognario né alla viabilità – rimarca il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini –. L’attenzione resta comunque alta".

Sono un centinaio gli interventi svolti dalle squadre dei vigili del fuoco di Forlì Cesena in tutto il territorio provinciale. "Dalla mattinata maggiori disagi nell’area urbana di Forlì – informa una nota dei vigili del fuoco –. Diversi gli interventi per mettere in sicurezza linee elettriche coinvolte dalla caduta di alberi".