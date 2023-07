Burrasca di vento all’alba: folate a cento all’ora, tetto di una casa scoperchiato, alberi caduti e auto danneggiate

Forlì, 26 luglio 2023 – Un’ora di terrore tra l’alba e la sveglia di ieri. Col vento che si fionda tra le case e le strade e i monti e i campi di tutto il Forlivese – da Modigliana a Meldola e Forlì, da Terra del Sole a Bertinoro e Forlimpopoli – a una velocità che gli esperti calcolano tra i 70 e 100 chilometri all’ora. Il maltempo fa ancora male, malissimo, in questo territorio in cui non ci sono cicatrici ma ferite ancora spalancate per la tragica alluvione del 16 e 17 maggio.

Maltempo in tutta l'Emilia Romagna: grandine e vento fortissimo - Temporali e vento forte in Emilia Romagna, ma tornano le belle giornate: ecco quando

Ecco perché il terrore è moltiplicato al passaggio di questo muggito che arriva un po’ dal sud e un po’ dall’occidente. Poca pioggia. Niente grandine. Ma vento, potentissimo, che abbatte alberi sulle strade, si sbarazza di tegole e danza paurosamente sui terrazzi e poi s’ingorga negli incroci aumentando la sua forza, spostando sedie – e pure un divano, scaraventato sulla rotonda di corso Mazzini-Porta San Pierto mentre era in attesa di essere raccolto come rifiuto – e facendo tremare le auto in sosta, alcune di loro centrate da rami e fogliame. Danni ancora una volta tantissimi. A Branzolino le folate impazzite hanno scoperchiato il tetto di un casolare, in via Del Pilastrino. Le braccia del vento hanno arpionato i pannelli solari che, con una sorta di effetto-vela, si sono poi trascinati via il tetto, scorticandolo dalla struttura. Ma almeno stavolta nessun ferito. E non è una notizia da poco per chi ha ancora nel cuore i morti dell’alluvione.

18 foto Dopo giorni di caldo intenso è ora arrivato un terribile maltempo in Regione, con agenti atmosferici che hanno causato gravi danni tra alberi rotti e tendoni scoperchiati

La burrasca (calda: le temperature non subiscono scossoni in basso) alimenta il lavoro dei vigili del fuoco. Gli interventi sono 200 in tutta la provincia. Le chiamate al centralino del comando di viale Roma segnalano danni in via Due Giugno e viale Spazzoli (dove un grosso ramo ha sfondato i vetri di un veicolo), e poi a nastro in via Ponte Rabbi, in viale Matteotti, via Ravegnana (vicino alla chiesa di Santa Maria del Fiore), viale Corridoni, via Medaglie d’Oro, viale Fulcieri, via Balzella, via Ca’ Rossa, via Gorizia. Una litania di urgenze. Di chiamate, soprattutto di terrore. In via Giottoli è caduto sul marciapiede addirittura un lampione.

Pompieri a sirene al cielo per tetti danneggiati anche in via Bertarina (in un’abitazione) e nella frazione di Petrignone (in un capannone). Altri danni ad edifici a Barisano. A Carpinello, in via Del Bosco, un pino è precipitato in un condominio schiacciando un’auto, rompendo cofano e parabrezza.

"I vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici di Hera sono sul posto per il ripristino di tutte le situazioni pericolo", scrive immediatamente su Facebook il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, che si premura poi di avvertire anche di "prestare massima attenzione negli spostamenti". Poco dopo le sette e mezza la tempesta si placa. La paura pure. Ma gli esperti di meteo dicono di aspettare a festeggiare: oggi in mattinata si potrebbe replicare. Con un lieve abbassamento delle temperature. Domani e venerdì tregua. Poi il weekend è un po’ un enigma.