Bus, da lunedì orario invernale e tante novità

Con l’avvio del nuovo anno scolastico degli istituti del territorio, lunedì entrerà in vigore anche il servizio invernale di Start Romagna con i nuovi orari già disponibili sul sito www.startromagna.it e degli altri vettori privati.
Inoltre, sono in corso le sostituzioni delle tabelle alle fermate, che conterranno il QR Code per accedere al servizio ’Start in Time’, attivo già dal mese di giugno. Questa innovazione consente di visualizzare in tempo reale arrivo e partenza dei vari bus, oltre a fornire una stima precisa dei tempi di attesa, eventuali ritardi o modifiche al servizio.
L’azienda dei trasporti pubblici comunica inoltre l’importante successo della campagna abbonamenti, con una cifra raggiunta di 70mila tessere, in costante incremento anche grazie alle numerose e preziose iniziative di sostegno come la campagna ’Salta Su’ promossa dalla Regione Emilia-Romagna. Insieme al servizio ’Start in Time’, sarà anche possibile grazie al servizio online ’Chat&Go’ acquistare biglietti tramite Whatsapp: basterà infatti salvare nella rubrica del proprio smartphone il numero 339.9951248.
Il pagamento potrà essere effettuato tramite carta di credito/debito o con i vari sistemi di Google e Apple Pay. Prosegue infine anche l’inserimento dei nuovi biglietti digitali, in sostituzione dei titoli di viaggio magnetici tradizionali, attivabili tramite il QR Code disponibile in ogni Punto Bus e nelle rivendite autorizzate. Tali biglietti dovranno essere validati a bordo esponendo il lato del biglietto con il QR Code nel lettore ottico posto sotto l’apparato di convalida.