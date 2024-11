Bus e ipovedenti, quanti disagi: "Non fanno salire i cani guida. E i sintetizzatori vocali dove sono?"

Viaggiare sui mezzi pubblici, soprattutto sugli autobus, pare sia diventato molto complicato per le persone cieche e ipovedenti. Lo sostiene Marco Lijoi, consigliere e vice presidente provinciale dell’Uici, associazione italiana ciechi e ipovedenti, viste le lamentele che arrivano da parte di diversi associati che trovano particolari difficoltà quando si tratta di prendere l’autobus: "Ci hanno detto che alcuni autisti non li hanno fatti salire perché il loro cane guida secondo loro non potrebbe salire a bordo, mentre ci sono una legge e un regolamento chiarissimi che sostengono il contrario. Altri – continua – ci hanno detto che non sono stati fatti salire perché non avevano alzato la mano all’arrivo del mezzo; ma come avrebbero fatto vista la loro condizione visiva? Assurdo poi l’episodio di quella persona che, all’apertura delle porte, ha chiesto al conducente: ‘Scusi che linea è questa?’ sentendosi rispondere ‘Guardi che c’è scritto’.... Le lamentele da parte degli associati stanno diventando numerose e noi facciamo fatica a risolverle".

L’Uici, nel tempo, ha segnalato diversi casi a Start Romagna, ma in concreto non si è risolto nulla: "Abbiamo ricevuto numerose lettere di scuse per il disservizio o le mancanze – prosegue Lijoi – e in diversi incontri fatti, i dirigenti dell’azienda hanno mostrato comprensione, ci hanno dato ragione, ci hanno detto e ripetuto che certi episodi non sarebbero più ricapitati e invece puntualmente si ripetono con una certa frequenza. Ci sembra che sia diventato purtroppo un dialogo ormai sterile. Il problema è chiaramente quello di certi autisti che non conoscono o non vogliono rispettare il regolamento che riguarda le persone con difficoltà di vista e noi capiamo che la mela marcia ci possa sempre essere, ma ci viene il sospetto che l’azienda non monitori e soprattutto non intervenga di fronte a certi comportamenti e abbiamo la sensazione che non ci sia la volontà di risolvere il problema".

Anni fa, prima del Covid, l’Uici realizzò un video sulle difficoltà che le persone ipovedenti hanno nel salire e scendere da un autobus che avrebbe dovuto essere utile nei corsi di formazione per gli autisti. Il video mostrava come vede una persona con gravi difficoltà visive, dove si sarebbero dovute aprire le porte alle fermate per agevolarlo e forniva altre utili indicazioni. Poi c’è la questione della ‘sintesi vocale’, vale a dire di quel meccanismo già da tempo in vigore in tutte le linee della provincia di Bologna, con una voce che alla fermata comunica quale linea sia e quale sarà la prossima fermata del mezzo. "A Forlì – spiega Lijoi – questo non esiste quasi in nessuna linea perché certi autisti silenziano la voce rendendola inefficace e causando così un doppio disservizio: da una parte soldi spesi per nulla e poi un servizio che non c’è".

Chiamata in causa da queste lamentele, Start Romagna ha replicato: "Start Romagna già da alcuni anni ha una interlocuzione con l’associazione e le amministrazioni comunali che ha portato ad un forte incremento dei sintetizzatori vocali a bordo dei bus partendo, proprio dal bacino di Forlì-Cesena, grazie anche agli stimoli della Sezione territoriale di Forlì - Cesena dell’Uici. Al momento sono circa 200 i bus dotati di questa tecnologia. Sono state anche installate 50 paline intelligenti Axentia alle fermate, implementando il progetto avviato condiviso con l’Uici. Un pulsante wireless sul palo della fermata consente di vocalizzare le informazioni mostrate nel display. Anche per quello che riguarda gli autisti stiamo cercando, attraverso corsi di formazione, di aumentarne la sensibilità. Se ci verranno segnalate situazioni specifiche, con indicazione di linea e orario, procederemo come sempre con una verifica approfondita perché esistono precise procedure comportamentali che, se non applicate, comportano da parte dei trasgressori sanzioni".

