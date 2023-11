Bus, ecco come avere le agevolazioni

L’Asp San Vincenzo de’ Paoli rende noto che le amministrazioni comunali di Civitella, Galeata e Santa Sofia intendono supportare le famiglie degli studenti under 19, residenti, pendolari, di alunni iscritti alle scuole superiori o percorsi di istruzione e formazione professionale, nell’acquisto dell’abbonamento bus Start Romagna attraverso un ‘bonus bus’ a rimborso parziale del costo. I genitori o gli studenti maggiorenni possono presentare domanda di rimborso parziale dell’abbonamento scolastico Under 26 acquistato presso gli uffici Start Romagna, esclusivamente se in possesso dei seguenti requisiti: residenza nei comuni di Civitella, Galeata e S. Sofia; data di nascita dello studente compresa fra il 10 gennaio 2003 e il 31 dicembre 2009; tesserino nominale e ricevuta di pagamento; Isee in corso di validità per le prestazioni agevolate minorenni superiore od uguale a 30.000,01 e non superiore a 40.000,00 euro calcolata con riferimento al nucleo familiare dello studente per S. Sofia e Galeata, mentre per Civitella Isee fino a 30.001. Le domande vanno presentate entro le ore 12 del 15 gennaio 2024 . La domanda completa dovrà essere inviata via mail all’indirizzo: servizisociali@asp-sanvincenzodepaoli.it