Bus incastrato tra marciapiede e spartitraffico: via Ravegnana bloccata, lunghe code

Forlì, 11 novembre 2025 – Un autobus incastrato fra il marciapiede e lo spartitraffico, fino a occupare oltre metà della carreggiata: questo particolare incidente ha paralizzato via Ravegnana poco prima delle 15. In breve, si sono create code dalla rotonda di Ospedaletto fino al cimitero monumentale, nonché nella direzione opposta, fin oltre il cantiere del nuovo supermercato Esselunga, all’angolo con via Napoleone Bonaparte.

L’autobus della linea 11 (diretto a Villagrappa) stava percorrendo via Cervese. Forse per errore si è trovato nella parte cittadina della strada provinciale, quella che appunto sbuca in prossimità della rotonda di Ospedaletto. Tuttavia, l’intersezione non porta alla rotatoria: è obbligatorio girare a destra, in direzione Pieveacquedotto, girando attorno alla farmacia comunale. Una traiettoria particolarmente angolata, certamente possibile per un’auto ma non per un bus. Tentata la manovra, il mezzo è rimasto però incastrato: da un lato sopra il marciapiede, mentre dall’altra la parte sottostante il veicolo ha toccato lo spartitraffico.

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Start Romagna, per aiutare il bus a uscire dalla scomoda situazione. Mentre la gestione del traffico, diventato in breve particolarmente complesso, è toccato alla polizia locale.