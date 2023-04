Bus, lunedì autisti in sciopero "Poco personale". L’azienda cerca

Lunedì prossimo sciopero degli autisti di Start Romagna. I sindacati lamentano carenza di personale e stipendi bassi, l’azienda del trasporto locale da parte sua continua la ricerca di conducenti. L’agitazione, di 24 ore, è stata proclamata dalle sigle Uil Trasporti, Usb e Ugl e riguarda l’intero bacino di Forlì-Cesena. Il servizio, dice l’azienda, sarà garantito dalle 5,30 alle 8,30 e dalle 13 alle 16.

Le motivazioni indicate dai sindacalisti sono "previsioni di ferie del personale guida per il 2023 mediamente la metà di quelle spettanti così come previsto da accordi aziendali" e "carenza di personale dovuto secondo noi a stipendi bassi, e a politiche aziendali non sufficienti a reperirne altro, con aggravamento di lavoro sul personale restante e corse in linea non effettuate".

Le sigle che hanno indetto lo sciopero daranno vita a un presidio, sempre lunedì, dalle 9 alle 12, presso il Punto Bus di via Alessandro Volta.

Start Romagna intanto prosegue nella ricerca di conducenti d’autobus. "La proposta in questo caso è di un contratto a tempo determinato di 12 mesi con prospettiva di stabilizzazione, un livello retributivo pari a circa 1.300 euro, oltre tredicesima e quattordicesima ed un premio di risultato collegato all’andamento economico dell’azienda", spiega l’azienda dei trasporti. A tali condizioni si affianca una serie di benefit: la mensa diffusa presso locali convenzionati per ogni giorno di servizio, la libera circolazione sulla rete di trasporto pubblico aziendale per spostamenti legati al servizio, il rimborso delle spese per il rinnovo della patente, l’indennità giornaliera a coloro che sono in possesso di patente E, l’indennità prevista per la guida di mezzi superiori ai 14 metri.