Bus più nuovi ed ’eco’. Oltre 5mila corse al giorno con 68 mezzi elettrici

Prende il via la Settimana europea della Mobilità che, fino al 22 settembre, vedrà varie iniziative dedicate alla mobilità urbana sostenibile. "Ribadiamo con forza la responsabilità e il dovere di consegnare alle prossime generazioni territori con meno auto in circolazione – afferma Andrea Corsini, presidente di Start Romagna – così da migliorare la qualità ambientale e della vita. Start Romagna ha una flotta di mezzi per il 91% a basso impatto ambientale, ha abbassato a 7,99 anni l’età media dei mezzi e produrrà il massimo sforzo per seminare una rinnovata cultura verso l’utilizzo sistematico, responsabile, sicuro e inclusivo dei mezzi pubblici".

I fondi del Pnrr hanno consentito un significativo rinnovo del parco bus, questo significa l’inserimento di 340 nuovi mezzi entro il 2028, grazie ad un investimento complessivo di 118 milioni di euro per i bus e 7,8 milioni per le infrastrutture. A fine 2025 saranno 68 i bus elettrici in strada e già a fine agosto sono stati superati i 500mila km percorsi sulle 13 linee interessate nei tre bacini. Questo sta comportando un notevole sforzo di formazione, organizzativo e di assistenza che interessa tutti i settori di Start Romagna.

Sta prendendo il via la realizzazione dell’elettrificazione dei depositi di Rimini, Ravenna e Forlì. Start Romagna ricorda che grazie all’utilizzo del mezzo pubblico è possibile limitare l’impatto ambientale della produzione co2 in atmosfera. L’Azienda stima che con l’utilizzo degli autobus si arrivi a evitare, rispetto all’utilizzo dell’auto privata, l’emissione di circa 44 mila tonnellate annue di anidride carbonica. La Settimana europea della Mobilità coincide con l’avvio dell’orario invernale di Start Romagna, con oltre 5.000 corse giornaliere. Saranno oltre 70mila gli abbonamenti scolastici, incentivati dalle iniziative della Regione Emilia-Romagna col progetto Salta Su e sostenute dai contributi delle Amministrazioni locali.

Matteo Bondi