"Bus sostitutivi?. Mai verso Forlì"

"La vita da pendolare è interessante e stancante, a volte ci sono gap di attesa assurdi che rendono difficile organizzare i propri tempi". Sintetizza così la sua esperienza Rachele Frasca, studentessa universitaria che ogni mattina alle 7.20 sale su un regionale per Bologna. "Almeno una volta a settimana c’è un ritardo di una decina di minuti e nello sciopero di qualche settimana fa ce n’è stato uno di un’ora e mezzo. Un paio di volte la sera ho rischiato di rimanere bloccata a Bologna e non tornare a casa". I bus sostitutivi? "Verso Forlì non ci sono mai. Non avendo mezzi alternativi

in caso di ritardi o cancellazioni posso solo sperare che i miei genitori o i miei amici siano disponibili".