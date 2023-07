"Bus vecchi, pochissimi elettrici e ibridi"

La provincia di Forlì-Cesena conta nel suo parco macchine appena lo 0,1% di autocarri elettrici e lo 0,6% di ibridi. I mezzi a gasolio si attestano all’90,5%, dato tra i più alti a livello regionale.

Il numero è dell’Osservatorio sui macro-trend del mercato dei veicoli pesanti per il trasporto di merci e persone, giunto alla sua terza edizione e realizzato da Continental.

La stessa provincia di Forlì-Cesena fa registrare inoltre un calo di immatricolazioni di autobus di oltre il 52%. In regione invece si segnale una sia pur lievissima crescita, pari allo 0,6%, immatricolando 310 mezzi (solo 2 targhe in più rispetto al 2021).

Ancora la provincia di Forlì-Cesena viene segnalata come maglia nera, con appena lo 0,1% di autocarri elettrici e lo 0,6% di ibridi; non si registrano nel 2022 autobus elettrici, così come quelli ibridi. I mezzi a gasolio si attestano all’90,5%, dato tra i più alti a livello regionale. In questo contesto, la ricerca rimarca come il 23,3% degli autobus abbia tra i 15 e 20 anni, percentuale più alta in regione.