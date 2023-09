"Bussecchio? Già accolte le richieste dei cittadini"

"Ci dispiace davvero tanto dover smentire il signor Renzo Camprini, coordinatore e punto di riferimento del Comitato di quartiere Bussecchio. Tanto più che la problematica da lui sollevata non solo è stata risolta, ma gliene era già stata data notizia un paio di giorni fa" annota l’assessora ai Quartieri Andrea Cintorino. Il riferimento è al pezzo uscito ieri sul Carlino in cui Renzo Camprini, coordinatore del comitato Bussecchio, riferiva di una petizione tra i cittadini ("Raccolte 260 firme") sul tema della pericolosità strdale, in particolar modo di via Cerchia. "Abbiamo chiesto di anticipare il cartello dei 30km orari, ma nessuno in Comune ci ascolta" diceva Camprini.

"Il 14 settembre è stata accolta l’istanza relativa allo spostamento del cartello dei 30km orari", precisa Giuseppe Petetta, assessore alla Viabilità.

"La cosa che più ci rammarica – aggiungono gli assessori Cintorino e Petetta – è che dell’esito della petizione il signor Camprini è stato informato il 18 settembre scorso dai nostri uffici. E il coordinatore di Bussecchio s’era mostrato soddisfatto per l’accoglimento della richiesta dei cittadini".