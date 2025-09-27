Bussola al Buon Vivere: "Talento o determinazione?. Chiedete a una rondine"

C’è chi nasce con un dono e chi lo conquista a fatica. Ma cos’è più prezioso: l’istinto che scorre leggero o il coraggio di provarci ogni giorno? Domani alle 11 lo scrittore veronese Matteo Bussola approda alla Casa del Festival del Buon Vivere (nello spazio antistante al museo San Domenico) con il suo ultimo libro, ‘Il talento della rondine’ (Salani Editore), in un dialogo insieme al giornalista Corrado Ravaioli. L’evento è gratuito.

Bussola, perché ha scelto la rondine come metafora di coraggio?

"Il romanzo mette a confronto due protagonisti che incarnano polarità opposte. Da un lato Brando, nato con un corpo perfetto per la danza, con movimenti eleganti e sinuosi. Dall’altro Ettore, che sogna di ballare ma ha un fisico tarchiato, più simile a quello di un sollevatore di pesi che di un ballerino. È quindi uno scontro tra talento naturale e fatica. La rondine è il soprannome con cui i compagni prendono in giro Ettore: lui sogna il ‘Lago dei cigni’, ma gli dicono che al massimo potrà ballare lo ‘stagno delle rondini’. Diventa così simbolo di chi non si arrende. Inoltre, questo animale, contrariamente all’immagine romantica legata alla primavera, è in realtà un predatore formidabile".

Il disegno unisce Brando ed Ettore ma in modi opposti: per uno è fatica, per l’altro un dono. Sono come specchi che si rimandano l’uno all’altro. Cosa voleva raccontare con questa contrapposizione?

"L’idea da cui nasce la storia è legata anche a una mia esperienza personale. Da bambino amavo disegnare, ma non ero particolarmente portato. Ho imparato disegnando molto e questo mi ha insegnato che la passione non sempre coincide con ciò che ci riesce meglio. Per me il talento non è un dono misterioso con cui si nasce, ma la capacità di sintonizzarsi con ciò che ci fa stare bene. Brando ed Ettore incarnano esattamente questa idea: nascono con il ‘talento sbagliato’. Entrambi accettano il cammino più faticoso".

Poi c’è Mirta che entra in scena come un temporale d’estate, portando allegria e scompiglio. In che modo la sua presenza costringe i due ragazzi a confrontarsi con loro stessi?

"Mirta è forse il mio personaggio preferito. Non è ossessionata da un obiettivo. È una ragazza che sembra amare semplicemente la vita, e con questo atteggiamento riporta i due protagonisti al presente, mentre loro sono proiettati solo sul futuro. Inoltre, con il suo esempio suggerisce un’alternativa alla logica della competizione: la collaborazione. Ettore e Brando migliorano proprio quando iniziano ad aiutarsi a vicenda. Mirta non rientra nello schema classico della ragazza contesa fra due amici. C’è, da questo punto di vista, un finale sorprendente che ribalta le aspettative".

Non è il talento il vero punto, ma le scelte. Cosa ci permette di non restare intrappolati in ciò che sembra già scritto per noi?

"Credo servano due cose: il coraggio di seguire la strada meno facile, anche quando tutti ti spingono verso quella più comoda, e la capacità di collaborare con gli altri. In una società che da decenni ci ha insegnato a primeggiare calpestando chi ci sta accanto, io credo invece nel valore della cooperazione. Quando le persone si mettono insieme, quasi sempre il risultato supera la somma dei singoli".