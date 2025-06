Buster Keaton a ’EXTRAterrestre’. Viaggio ’sonoro’ nel cinema muto

Terzo appuntamento per EXTRAterrestre, la rassegna culturale estiva organizzata da Città di Ebla, Spazi Indecisi, Sunset Studio e Tiresia Media, che ogni mercoledì – dal 4 giugno al 23 luglio – trasforma gli spazi dell’ex deposito delle corriere in piazzetta Savonarola 6 a Forlì in un luogo di incontro, creazione e attraversamenti artistici. Domani EXATR apre le sue porte a partire dalle 16 con un nuovo incontro di GGIOCO, laboratorio artistico e filosofico gratuito a cura di Elena Dolcini in collaborazione con Michela Liverani, per bambine e bambini dai 7 agli 11 anni. Il tema della settimana è ’L’angolo’: una riflessione sull’elemento geometrico per eccellenza, da esplorare attraverso gli spazi dell’EXATR, intrecciando matematica, geografia, arte e narrazione. Ogni bambina/o realizzerà un leporello – piccolo libro a fisarmonica – per rappresentare il proprio sguardo sul luogo condiviso.

Dalle 21, la serata prosegue con un viaggio ’sonoro’ nel cinema muto: I corti di Buster Keaton, proiettati e musicati dal vivo da Matteo Scaioli (La Màquina Parlante), a cura di Sunset Studio. Tre capolavori del maestro della comicità slapstick – One Week (1920), The Scarecrow (1920), Cops (1922) – si rincorrono tra gag surreali, invenzioni sceniche e ritmi travolgenti, restituendo tutta la forza immaginifica e sperimentale di Keaton in una veste sonora inedita.

Come sempre per tutta la serata EXATR sarà abitato da installazioni e opere permanenti: Letture EXTRAterrestri, esperienza di lettura immersiva tra le amache dell’installazione AMACARIO di Francesco Careri, ormai landmark dell’ex deposito; le mostre fotografiche BALERE! di Gian Luca Perrone e NUDE. Un dialogo tra forme e spazio, a cura di Claudia Gobbi; infine, e le opere site-specific Ecstasy e La Nazione di Flavio Favelli e Fontana di Tommaso Silvestroni.

Sarà attiva anche un’area food & drink a cura di Mazapégul e Cocker, con una selezione di piatti, vini e birre artigianali da gustare tra un’esperienza e l’altra. Ingresso a offerta libera.

EXTRAterrestre 2025 è organizzato con il contributo di: Regione Emilia-Romagna, Comune di Forlì, Romagna Acque-Società delle Fonti e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.