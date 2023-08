Ca’ Cornio e San Valentino, commemorazione dell’eccidio

Il programma delle iniziative per la Commemorazione del 79° Anniversario dell’Eccidio di Ca’ Cornio e San Valentino prevede due appuntamenti. Oggi a Tredozio con partenza alle ore 7 da Modigliana per un trekking sul ‘Sentiero della Resistenza’ e alle 10 arrivo a Cà Cornio per un ricordo degli eventi del 18 agosto 1944. La commemorazione per l’estremo sacrificio dei quattro partigiani del ‘Battaglione Corbari’, Medaglie d’Oro al VM: Adriano Casadei, Silvio Corbari (foto), Arturo Spazzoli e la ventenne Iris Versari. Furono catturati da nazisti e fascisti a Ca’ Cornio, nelle colline di Modigliana, dove stavano rientrando da una spedizione per liberare dalle carceri di Forlì il partigiano Tonino Spazzoli, poi però non attuata. I quattro si erano fermati a Cà Cornio perché Iris Versari, ferita ad una gamba, si muoveva con difficoltà ma quando i nazi-fascisti entrano in casa la Versari si uccise, avendo prima esortato inutilmente gli amici a fuggire. Spazzoli fu ucciso con una raffica, Corbari e Casadei, catturati, vennero impiccati ai lampioni di piazza Saffi a Forlì.

Alla cerimonia istituzionale organizzata dai Comuni di Modigliana e Tredozio domani dalle 10,30 nella casa museo Don Giovanni Verità, in via Garibaldi 30, interverranno a ricordo del ‘Battaglione Corbari’ i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Modigliana, Tredozio e Forlì, quest’ultima rappresentata da Alessandra Ascari Raccagni, presidente del consiglio comunale e dell’Anpi di Modigliana e Tredozio. Il presidente provinciale Anpi, Miro Gori, ricorderà Corbari nel centenario dalla nascita. Il museo resterà aperto al pubblico dalle 10,30 alle 12.

Giancarlo Aulizio