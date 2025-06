Ca’ Ossi, ancora disservizi telefonici: "Il Comune intervenga subito"

A due settimane dal violento nubifragio che si è riversato sulla città di Forlì, alcuni telefoni di via Cà Rossa, nella zona di Ca’ Ossi, sono ancora inutilizzabili. A riportare il grave disservizio è il portavoce di Europa Verde di Forlì, Alessandro Ronchi, che spiega come il gestore della rete sia stato contattato più volte. "Per il tramite di un operatore - spiega Ronchi - l’ultima volta ha ammesso che occorrerebbe, per velocizzare, cambiare linea, perché non si investe più nel doppino telefonico".

Secondo il portavoce dei Verdi quindi si andrebbe verso una spesa maggiore, con aggravio di complessità, soprattutto nei confronti degli anziani. "È inaccettabile conclude Ronchi -, il Comune deve intervenire e chiedere che la situazione venga al più presto ripristinata: le persone più fragili, specialmente gli anziani, ne hanno bisogno per le esigenze quotidiane e per la propria sicurezza. È mai possibile che l’unica logica per tutto debba essere il profitto, e che il benessere e la tranquillità dei cittadini siano sempre più costosi e a volte inaccessibili?"