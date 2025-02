"Ca’ Ossi, razzìe di giovanissimi. Adesso basta"

Il quartiere Ca’ Ossi in mano a una baby gang. Questo è l’allarme lanciato ieri con una nota da Forza Italia e in particolare dal coordinatore comunale Joseph Catalano (nella foto) e con lui dai consiglieri Giulia Versari, Alberto Gentili e Vinicio Pala. I quattro esponenti politici chiedono l’intervento del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

"Non si salva nulla nelle razzie della baby gang, una trentina di ragazzi, maschi e femmine, tutti minorenni, alcuni stranieri di seconda generazione, che sì è resa protagonista di intrusioni e danneggiamenti nel parco ‘Incontro’ di via Ribolle, nelle villette delle zone residenziali di via Nenni, fino all’area verde di via Anna Frank o anche all’interno della piscina comunale. Nel quartiere si parla anche di ragazzini che aggrediscono coetanei al fine di farsi consegnare soldi e telefoni. La situazione è inaccettabile, gravissima. Siamo perfettamente consapevoli che la polizia sia a conoscenza del problema e che anche la polizia locale abbia condotto numerosi interventi di controllo. Ringraziamo per il loro operato, ma ora è necessario un intervento più forte e risolutivo".

Gli azzurri hanno raccolto le segnalazioni di residenti e negozianti, decidendo di portare la vicenda all’attenzione dell’opinione pubblica. "I cittadini, i pensionati, i lavoratori e i negozianti di Ca’ Ossi - che hanno avviato anche raccolte firme per chiedere aiuto - si sentono inermi di fronte alla violenza e costretti a vivere nella paura di essere derubati, danneggiati economicamente o fisicamente. È arrivato il momento di intervenire con il pugno di ferro".