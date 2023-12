Cà Stronchino, al via la gara per la ricostruzione del ponte

Si è tenuta venerdì mattina in Comune a Modigliana la videoconferenza di servizio con gli enti tenuti ad esprimere pareri sul progetto di ricostruzione del ponte di Cà Stronchino, nella strada comunale di via Casadei. Per il Comune erano presenti il sindaco Jader Dardi e la responsabile dell’area tecnica Valeria Liverani, per lo studio Enser di Faenza il responsabile del progetto Luigi Samorì. La validazione del progetto ha avviato la procedura del bando di gara per l’affidamento dei lavori.

"Stiamo lavorando – ha dichiarato Dardi – affinché da gennaio si possano avviare le procedure di gara attraverso le quali le imprese potranno presentare le loro offerte". Dopodiché trascorreranno due mesi per l’aggiudicazione della gara e poi altri mesi per realizzare l’indispensabile manufatto ancora oggi visibile come il giorno della rottura. Il ponte, realizzato in mattoni e cemento negli anni ’60 dalla Cooperativa Italia, era appoggiato sulle due sponde del fiume Marzeno, ed è stato abbattuto dalla piena del fiume e dagli alberi che hanno sbattuto con forza e costanza contro un pilone distruggendolo. Il progetto esecutivo del ponte di Cà Stronchino era stato affidato nell’ambito degli interventi di somma urgenza, anche perché senza la sua ricostruzione non si può procedere alla messa in sicurezza della strada provinciale 20, sotto la ‘Riva della Pappona’, transitabile ma dallo scorso maggio solo con veicoli a pieno carico di 180 quintali e a senso unico alternato, regolamentato con semafori, perché a seguito di una frana metà carreggiata si è staccata ed è precipitata in una scarpata.

Giancarlo Aulizio