Ca’ Stronchino, polemiche. Cantiere ancora lontano

Un problema a cui ancora non si mette mano e un’altra conseguente lettera aperta del modiglianese Adriano Cheli, molto attivo a segnalare presunte disfunzioni della pubblica amministrazione, è partita ieri indirizzata al sindaco Jader Dardi e, per conoscenza, al commissario straordinario per la ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo, al giornalista de La7 Enrico Mentana e ad altri indirizzi nazionali, fra cui Sos Gabibbo, oltre che alle testate giornalistiche locali.

La ragione di tanta diffusione è il ponte di Ca’ Stronchino (nella foto), a Modigliana in via Casadei, abbattuto con le piene di maggio e ancora non ricostruito. "È noto a tutti da tempo che il dottor Enrico Mentana, nel corso dell’’edizione delle ore 20 del 26 maggio ha promesso che il suo giornale finanzierà l’edificazione immediata del ponte di Ca’ Stronchino come primo intervento avendo già raccolto 3.200.000 euro – scrive Cheli –. Come possiamo vedere, l’immediatezza non c’è stata e pare che la costruzione sia ancora lontana perché mancano (si dice) più della metà dei fondi necessari".

Il ponte è stato costruito in mattoni e cemento negli anni ’60 dalla ‘Cooperativa Italia’, appoggiato sulle due sponde del fiume Marzeno. Ed è stato abbattuto sia dalla piena del fiume che dagli alberi che si è portata dietro, piante che hanno sbattuto violentemente e ripetutamente contro un pilone del ponte finendo per distruggerlo. Si tratta di un ponte importantissimo perché insiste sulla seconda e ultima strada che può portare fondovalle; quindi l’unica alternativa alla provinciale n. 20 verso Faenza, strada a sua volta che in località ‘Riva della Pappona’ è ora transitabile con molta attenzione causa anche il maltempo e solo con mezzi a pieno carico di 180 quintali, a senso unico alternato regolamentato con semafori, perché a seguito di una frana metà carreggiata si è staccata ed è precipitata in una voragine.

"E senza il ricostruito ponte di Ca’ Stronchino pare che non si possa procedere alla messa in sicurezza della strada provinciale sotto la ‘Riva della Pappona’ – conclude il mittente –. I modiglianesi quindi sono davvero curiosi (e arrabbiati) perché vorrebbero sapere come mai ancora il ponte non sia stato costruito e di chi è la colpa".

Giancarlo Aulizio