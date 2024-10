"Ca’ Stronchino, ponte decisivo più di Messina"

"Il leghista Jacopo Morrone spieghi al ministro Matteo Salvini che il ponte di Ca’ Stronchino, a Modigliana, è più urgente di quello sullo stretto di Messina". È l’ex senatore dei Verdi Sauro Turroni (nella foto; è tuttora consigliere nazionale del partito) a rispondere al parlamentare del centrodestra, che aveva accusato le amministrazioni locali di ritardi e scarsi controlli dopo la chiusura della Faentina, per il crollo di alcuni massi, domenica mattina dopo l’ultima ondata di maltempo. Il ponte di Ca’ Stronchino, crollato a maggio 2023, rende la Faentina l’unico collegamento tra Modigliana e la pianura.

"Per Morrone la sinistra è responsabile di tutto. Ma non sa di cosa parla". Mentre Turroni ha "passato l’infanzia nel fiume sotto quel gigantesco costone da cui stanno crollando pezzi di montagna. Ne conosco bene le dimensioni, lo abbiamo fotografato per la mostra ‘Romagna Sfigurata’, ho visto all’opera i coraggiosi rocciatori intenti a disgaggiare i massi in bilico: non è con gli eserciti che contribuisce a risolvere i problemi. Faccia lavorare serenamente i tecnici e supporti il bravissimo sindaco Jader Dardi. E magari chieda a Salvini di ricostruire il ponte di Ca’ Stronchino".