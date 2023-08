Cabaret dialettale in piazza a Castrocaro con la ’Zercia’

Tornano gli spettacoli di cabaret dialettale domani nel cuore di Castrocaro. Alle 21 piazza Machiavelli ospiterà ‘Zibaldòn rumagnöl’, terzo e ultimo appuntamento di ‘dò risêdi in cumpagnì’, rassegna di commedie messe in scena dalla Compagnì dla zercia. Uno show in cui emergerà una galleria di personaggi di una Romagna che non esiste più, rimasta solamente nei ricordi. La rassegna è organizzata in collaborazione con il consorzio di promozione turistica Castrumcari. Per info, lazercia.it.