Cabina di regia per allertare tutti i soccorsi

Una regia per intervenire in caso di emergenze dovute al maltempo. Si tratta del Centro Operativo Comunale, che si è insediato ieri in municipio: ha funzioni tecnico-scientifiche e di pianificazione, di comunicazione e informazione, anche sull’eventuale assistenza alla popolazione, il rapporto col volontariato e le strutture operative locali.

La decisione è giunta anche in relazione alle previsione metereologiche e dello stato di allerta per criticità idraulica, dopo le forti piogge peraltro già di ieri in città, con strade allagate. "Sorvegliati speciali sono il fiume Montone, gli argini, le abitazioni nelle vicinanze e le zone più fragili già colpite nei giorni scorsi. Ma non solo, c’è grande attenzione per la tenuta idraulica di tutto il territorio", dice il sindaco Gian Luca Zattini.

La centrale operativa della Polizia Locale resterà attiva tutta la notte, "abbiamo poi messo a disposizione il numero maggiore possibile di pattuglie per monitorare territorio e quartieri più a rischio. Mi riferisco a quelle vie della città che sono state sottoposte agli allagamenti della prima ondata di maltempo, a edifici pubblici e scuole, agli scantinati di alcune abitazioni. Effettueremo inoltre una ricognizione degli alberghi per capire la disponibilità di camere per l’evacuazione di persone allettate".