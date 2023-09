Cabine telefoniche addio, 65 quelle rimosse: a Forlì è finita un’era

Forlì, 3 settembre 2023 – In altre parti d’Italia c’è chi intende salvarle con una raccolta firme e chi propone di ‘reinventarle’, trasformandole in piccole biblioteche, edicole votive, set fotografici o punti d’accesso a defibrillatori. Ma a Forlì le cabine telefoniche non ci sono già più: alcune settimane fa la Tim ha annunciato la rimozione, che nel caso del capoluogo è già completata. Ben 65 punti dotati di telefono pubblico ai quali ora penseremo forse con un po’ di nostalgia (in ogni caso – ha ribadito l’amministratore delegato di Tim Pietro Labriola – la rimozione sarà completata ovunque "entro la fine dell’anno").

A Forlì erano rimasti due telefoni in piazza Saffi, sul lato dell’ex sede della Cassa dei Risparmi (più una formalmente in via Allegretti, quasi all’angolo con la Camera di Commercio); altre erano disseminate lungo via Ravegnana e sui corsi. Postazioni erano anche in piazza Cavour e in piazzale della Vittoria. Altre devono essere rimosse a Forlimpopoli e Meldola. Una sola cabina resiste: si trova in piazzale Solieri. Tutto, attorno, è cambiato: non c’è più l’ospedale Morgagni ma il Campus universitario, ma l’inconfondibile struttura resiste. Per quanto?

Era stata l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in una delibera dello scorso 23 maggio, a dare il via libera alla società telefonica Tim – che dagli anni Venti gestisce i telefoni pubblici a pagamento in Italia, prima con il nome di Sip, poi di Telecom Italia – per la rimozione degli impianti stradali. Una decisione, quella dell’Agcom, maturata dopo un’accurata indagine, da cui è emerso che solo lo 0,5% della popolazione italiana aveva utilizzato il servizio di telefonia pubblica nei 90 giorni precedenti, mentre il 12% non ne aveva mai usufruito. Non solo: secondo lo studio, più dell’80% degli intervistati non avverte l’esigenza di utilizzare il servizio di telefonia pubblica e oltre il 70% ritiene la presenza di cabine telefoniche non più indispensabile al giorno d’oggi.

Agcom ha rilevato, inoltre, che la copertura radiomobile presente nelle zone servite dal servizio di telefonia pubblica è ‘già sostanzialmente completa’, con una percentuale del 99,2%. E, considerando anche gli altri operatori, nel 2022 non si scendeva sotto il 99%. Le schede sim per telefonia mobile attive superano quota 78 milioni: ben più dell’intera popolazione del Paese.

I freddi numeri hanno preso dunque il sopravvento sull’effetto nostalgia e definitivamente convinto l’Agcom a rilasciare il nullaosta, in linea con quanto sta già accadendo in ben undici Paesi europei (dal Belgio alla Germania, senza dimenticare, al di fuori dei confini dell’Unione, le iconiche cabine rosse del Regno Unito).

Complessivamente, nel Forlivese sono ora presenti 75 telefoni pubblici, dagli 11 di Santa Sofia (tutti in ristoranti, rifugi e altri esercizi commerciali; nessuno in strada) all’unica postazione di Dovadola, mentre risultano del tutto assenti, ad esempio, a Rocca San Casciano. Tim ha fatto sapere che si salveranno dalla dismissione solo quelli situati nei luoghi di interesse sociale, come ospedali e strutture sanitarie con più di dieci posti letto, carceri, caserme e centri di accoglienza. Resteranno intatte anche le cabine (circa 500 in Italia) collocate nei rifugi di montagna, il più delle volte scarsamente coperti dalla rete mobile.

Per tutte le altre, è ormai giunto il momento di dir loro addio, in nome del progresso e del ‘decomissioning’: il termine inglese con cui si indica la disattivazione di servizi obsoleti.