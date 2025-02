Cablaggio, gli uffici si sposteranno

Dalla prossima settimana, gli uffici comunali che si trovano all’interno della rocca di Forlimpopoli saranno interessati da una serie di lavori per ammodernare la rete di cablaggio. Per consentire l’esecuzione delle opere, i vari uffici si trasferiranno a turno, per qualche giorno, nella sede di via Costa 32. Dal 10 al 14 febbraio si sposterà il settore Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, dal 17 al 21 febbraio l’Urbanistica, dal 24 al 28 l’Ufficio Tributi, Protocollo, Segreteria, dal 10 al 14 marzo l’Ufficio Ragioneria. Restano immutati i recapiti telefonici e le giornate di apertura al pubblico. Dal 3 al 7 marzo, inoltre, si interverrà anche nella sala Giunta e nella sala del Consiglio.